Za ranljive skupine namenjana še zadnja ura delovanja trgovin

4.4.2020 | 09:55

Foto: L. M., arhiv DL

Ljubljana - V trgovine se od danes zjutraj zadnjo uro trgovanja odpravijo le še ranljive skupine, to so invalidi, upokojenci in nosečnice. To je včeraj na dopisni seji sprejela vlada, sicer pa je omenjenim skupinam že pred tem za nakupe namenila čas med 8. in 10. uro dopoldne. Danes začenjajo veljati tudi navodila za vse, ki se iz tujine vračajo v Slovenijo.

Če bo oseba, ki se vrača iz tujine v Slovenijo, zdrava, bodo zdravstveni delavci njene podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Ta bo zanjo predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo. Za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa bo odrejena izolacija.

Ukrep, kot navaja STA, velja od 6. ure zjutraj, ne veljajo pa za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Velja pa za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskih del.

M. Ž.