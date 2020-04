Testirali štiri stanovalce in šest zaposlenih, vsi izvidi negativni

V DSO Trebnje trenutno ne beležijo okužbe z novim koronavirusom. Lani s v domu obeležilo 20-letnico delovanja. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Žarišče okužb z novim koronavirusom so v zadnjih dneh domovi za starejše, v katerih je bilo v četrtek po vsej Sloveniji okuženih 177 oskrbovancev. Največ okuženih oskrbovancev je v Šmarju pri Jelšah, Metliki, Ljutomeru in Horjulu. Preverili smo, kako je v trebanjskem domu starejših občanov, v katerem je povprečna starost oskrbovancev 83 let. »Med 213 stanovalci, kolikor jih trenutno biva v domu, 177 v Trebnjem in 36 v enoti Šmarjeta, do današnjega dne ni potrjene okužbe s koronavirusom. Testirani so bili štirje stanovalci in šest zaposlenih, vsi izvidi so bili negativni,« je včeraj sporočila vršilka dolžnosti direktorice Mateja Povhe.

V domu dosledno izvajajo vse možne higienske in preventivne ukrepe za preprečevanje vnosa koronavirusa, kajti njihova prva skrb je zaščita zdravja stanovalcev. »Obiski v zavodu niso možni, spremenili smo organizacijo dela, ob prihodu na delo zaposlenim preverjamo telesno temperaturo, sprejeli smo ukrepe za zmanjševanje stikov med zaposlenimi na kritičnih točkah. Zaposleni se zavedajo velikega tveganja v primeru, da bi virus vnesli v dom, zato se obnašajo zelo odgovorno in samozaščitno tudi potem, ko zapustijo delovno mesto,« pravi Povhetova.

Stanovalci so po njenih besedah ukrepe sprejeli z razumevanjem, saj se zavedajo resnosti situacije in velike nevarnosti širjenja okužbe. »Ker ni več prireditev in skupnih dejavnosti, je več individualnega dela znotraj posameznih oddelkov, tako da jim ni dolgčas. Še vedno stanovalci telovadijo, sedaj na varni razdalji. Ko je lepo vreme, jih zaposleni peljejo na svež zrak, predvsem pa so jim na voljo za pogovor in podporo ter jim na ta način lajšajo odsotnost svojcev. Sicer veliko berejo, rešujejo križanke in gledajo televizijo. Zaposleni se trudijo, da bi bilo bivanje v domu kljub trenutnim razmeram čim bolj podobno običajnemu vsakdanjiku.« Stike s svojci sicer omogočajo preko telefonskih in video povezav.

Trenutno imajo na zalogi vso potrebno osebno varovalno opremo, potrebno za varno in strokovno izvajaje zdravstveno negovalnih postopkov, vključno z opremo potrebno za oskrbo morebitnih obolelih s covid–19.

