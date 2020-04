Gorela drvarnica, požari v in ob gozdu

4.4.2020 | 18:15

Ob 14.55 je v Tribučah v občini Črnomelj gorela drvarnica v bližini stanovanjske hiše. Pogasili so jo gasilci PGD Tribuče, Adlešiči in Črnomelj. Zgorelo je ostrešje drvarnice, ogenj je uničil tudi nekaj vrtnega orodja in drv. Stanovanjska hiša pa k sreči ni poškodovana. Gasilci PGD Tribuče so pomagali pri sanaciji posledic požara in ostali na gasilski straži. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Pri Čužnji vasi v občini Mokronog- Trebelno je ob 12.41 zagorelo v gozdu pod vasjo. Gasilci PGD Velika Strmica in Trebelno so požar na površini okoli štirih hektarjev pogasili. Ogenj je uničil podrast in ožgal precej dreves.

Uro in pol kasneje pa je ob gozdu pod transformatorsko postajo zagorelo v Brezju v občini Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili dva hektarja goreče podrasti in grmovja.

Slabih 20 minut zatem so gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence znova posredovali v Brezju, tokrat so goreli kupi vej, ogenj pa se je razširil v bližnji gozd. Gasilci so pogasili in razmetali goreče veje ter preprečili širitev ognja po gozdu. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

V gozdu je grelo tudi v Posavju, in sicer ob 13.19 v bližini naselja Gradnje. Gasilci PGE Krško, PGD Podbočje, Malo Mraševo in Kostanjevica na Krki so požar na površini okoli 15 hektarjev pogasili in preprečili nadaljnje širjenje.

