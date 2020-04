Dva meseca popolna zapora ceste Cerklje - Dolenja Pirošica

5.4.2020 | 07:40

KOP Brežice d.d. obvešča o popolni zapori občinske ceste lokalne ceste 024051 Cerklje - D. Pirošica od km 0,015 do km 0,933 v dolžini 918 m, od danes do 5. junija letos, in sicer zaradi rekonstrukcije vozišča z ureditvijo odvodnjavanja.

Gorela suha trava, podrast, grmičevje

Danes zjutraj ob 0.52 je pri naselju Bereča vas v občini Metlika gorela suha trava, podrast in grmičevje. Gasilci PGD Suhor so požar na površini okoli devet hektarjev omejili in pogasili. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Zagorelo v gozdu

Zjutraj ob 4.28 je v bližini naselja Curnovec v občini Brežice zagorelo v gozdu. Posredujejo gasilci PGD Dečno selo in Sromlje.

