Danes je cvetna nedelja, verniki butare blagoslovijo sami doma

5.4.2020 | 08:15

Izdelava butaric je vedno združila generacije. (Ilustrativna slika, foto: M. B. J., arhiv DL)

Novo mesto - Kristjani so v pričakovanju svojega največjega in najpomembnejšega praznika - velike noči.

Samo praznovanje bo močno zaznamovala epidemija novega koronavirusa, saj bodo verski obredi potekali brez navzočnosti vernikov. Odpadel bo tudi tradicionalni blagoslov jedi.

Priprave na veliko noč so kristjani začeli s pepelnično sredo, 26. februarja, ko dogajanje v Sloveniji še ni bilo zaznamovano z epidemijo covida-19 in so novice o virusu k nam bolj ali manj prihajale zgolj s Kitajske. Takrat se je začel tudi 40-dnevni post, ki se bo končal v četrtek, ko nastopi velikonočno tridnevje.

Danes je cvetna nedelja. To je zadnja nedelja pred veliko nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje, kar je razširjeno po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje. Za praznik so ljudje lomili oljčne veje in palmove veje ter jih postlali kot preprogo pred Jezusom Kristusom, ko je ta na oslu prijahal v Jeruzalem in tu doživel navdušen sprejem. Cvetna nedelja je uvod v veliki teden, ko se kristjani spominjajo zadnjih dni Jezusovega zemeljskega življenja.

Slovenski škofje bodo bogoslužje cvetne nedelje obhajali v svojih stolnicah brez navzočnosti vernikov. Ti bodo lahko mašo spremljali ob 10. uri na 2. programu TV Slovenija ter na Radiu Ognjišče. Daroval jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pa bo vernike in vse prebivalce Slovenije nagovoril ob predvidoma 11.20 na 1. programu TV Slovenija.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan (Foto: I. V., arhiv DL)

Novomeški škof Andrej Glavan bo ob 10. uri obhajal bogoslužje cvetne nedelje v novomeški stolnici brez navzočnosti ljudstva. Na začetku maše bo blagoslov zelenja. Verniki v ta namen doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Prenos sv. maše iz novomeške stolnice bo organiziran na Facebook profilu KapiteljNM, njen posnetek pa bo ob 14.30 na ogled na lokalni televiziji TV Vaš kanal.

V Evangeličanski cerkvi danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Evangeličani zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

L. M.