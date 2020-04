Avtoceste skoraj prazne, a nekateri tudi prehitro

5.4.2020 | 09:45

Na avtocestah se je v teh dneh promet zelo zmanjšal. (Foto: L. M.)

Omejitve ob širjenju okužb z novim koronavirusom so zdesetkale tudi promet na slovenskih avtocestah. V tednu do 26. marca je po avtocesti vozilo približno dve tretjini manj vozil kot v normalnih razmerah, pri težkih tovornjakih ta delež znaša dobrih 40 odstotkov. Po uvedbi omejitev pri potovanju med občinami bo upad števila vozil še očitnejši.

Po uvedbi različnih omejitev, ki so posledica boja proti širitvi okužb s koronavirusom, se je obseg prometa na avtocestah močno zmanjšal. Podatki so nazorni pri upadu povprečnega števila dnevnih osebnih avtomobilov v drugi polovici marca, enako velja tudi za število težkih tovornih vozil (skupna masa nad 7,5 tone, avtobusi niso všteti). Zaradi organiziranih tranzitnih konvojev prek države je promet s tovornjaki sicer zelo neenakomeren. Podatki zadnjega tedna, ko so v veljavo stopile še omejitve pri potovanjih med občinami, bodo predvidoma pokazali še dodaten upad števila vozil.

Velikih razlik pri upadu prometa med kraki avtocest ni

V tednu od 20. do 26. marca je število vseh vozil, če jih primerjamo s povprečnim številom v normalnih razmerah, upadlo za približno dve tretjini. Podatki med posameznimi kraki avtocest so precej podobni. Enako velja za upad števila težkih tovornih vozil, kjer ta znaša od 40 do 52 odstotkov. Izjema je le Gorenjska, kjer je število upadlo za zgolj 15 odstotkov.

A nekateri vozniki še vedno krepko prekoračijo dovoljeno hitrost na avtocestah, poročajo policisti.

Policija ta vikend preverja spoštovanje prepovedi gibanja

Policija ta konec tedna preverja, ali državljani spoštujejo prepovedi gibanja in zbiranja.

Na avtomobilskih cestah nadzor poteka tako, da bo promet s pomočjo prometne signalizacije preusmerjen na počivališča in nadzorne točke, kjer bodo policisti nato opravili nadzor. Pri tem opozarjajo, da bo promet preusmerjan samo s pomočjo prometne signalizacije na portalih, torej brez fizične zapore prometa. Zato pozivajo voznike: bodite pozorni na zahteve, izražene s prometno signalizacijo na portalih, ter jih dosledno upoštevajte.

Poleg tega bo nadzor potekal tudi na drugih državnih in lokalnih cestah. Nadzirajo predvsem dostope do priljubljenih turističnih točk, kjer je pričakovati zadrževanje večjega števila ljudi, ki ne upoštevajo Odloka.

Da bi z nasveti pomagali ljudem, ki se zadnje dni pogosto obračajo na nas z vprašanji o novih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa, so vzpostavili posebno kontaktno telefonsko številko in e-naslov. Pokličete jih lahko na (01) 514 70 01, vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 7. in 19. uro, pišete jim lahko na e-naslov info.koronavirus@policija.si

Vse njihove aktivnosti so v prvi vrsti usmerjene v zajezitev in obvladovanje epidemije, zato policisti in policistke, ki v teh dneh še posebej skrbno opravljajo svoje delo, da bi zagotovili varnost in zdravje vsem prebivalcem, pozivajo: ostanite doma in ostanite zdravi!

L. M.