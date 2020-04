Fani Godec šiva zaščitne maske

5.4.2020 | 10:45

Škocjanska šivilja Fani Godec v zadnjem času šiva zaščitne maske.

Fanikine maske so najrazličnejših barv.

Škocjan - Tudi v škocjanski občini v teh »koronavirusnih« časih skrbijo, da bi bilo zaščitnih mask dovolj za vse, tudi za občane. Kot pove župan Jože Kapler, so jih nekaj dobili od CZ, nekaj so jih nabavili sami, naročilo za sto pa so nedavno oddali domači šivilji Faniki Godec, ki ima v Škocjanu šiviljstvo že 23. leto.

Z izdelavo teh je začela prejšnji teden, sicer pa se je mask lotila že prej, na začetku epidemije. Najprej jih je sešila za svojo družino, sorodnike, kar nekaj jih je poklonila trgovkam, župniku, itd., reklama je šla od ust do ust in pri njej jih zdaj naročajo tudi kaki manjši podjetniki za svoje delavce.

»Malo sem se podučila na internetu, moj vzor pa so kirurške maske. Na začetku je šlo bolj počasi, sedaj pa sem že kar izurjena, še zlasti gre hitro, če mi pri rezanju pomagata hči Nika in sin Nejc,« pove Fani Godec. K sreči je veliko blaga imela že doma, kot pravi, bo porabila mnoge ostanke in kose, ki so očitno čakali prav na to priložnost, elastike pa je morala dosti dokupiti. Fanikine maske so trislojne, bombažne in pralne. Vse blago prej opere in fino polika, to seveda svetuje tudi uporabnikom. Šiva maske različnih barv, saj pravi pa, da so potrebe različne - delavci na gradbiščih si npr. že ne želijo belih oz. svetlih.

Kljub temu, da ji gre delo dobro od rok, pa si Fani želi, da bi bila epidemija čim prej mimo in bi raje spet šivala drugačne kose: oblačila za razne priložnosti, kostume za pevske in glasbene skupine, itd.

L. Markelj, foto: osebni arhiv