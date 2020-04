V Sevnici potrebujejo kri vseh krvnih skupin. Pridete na akcijo?

5.4.2020 | 16:00

V torek in sredo bo potekala v Sevnici krvodajalska akcija. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Sevnica - RK Slovenije - Območno združenje Sevnica obvešča, da bo krvodajalska akcija v Sevnici potekala ta torek in sredo, 7. in 8. aprila, v Športnem domu Sevnica pri bazenu.

Kot pravi sekretarka Območnega združenja Sevnica Mojca Pinterič Krajnc, so zaloge krvi nizke, vendar takšne, da z njimi pokrivajo potrebe po krvi. V teh razmerah je nižja tudi poraba, zato še toliko bolj skrbno spremljajo zaloge, tako prihod krvodajalcev kot tudi izdajo krvi.

Transfuzijska služba je uvedla dodatne zaščitne ukrepe, s katerimi krvodajalcem in zaposlenim omogočamo varno okolje in varen odvzem krvi. Krvodajalce že po telefonu pred prihodom na odvzem krvi preverijo, če ustrezajo pogojem za darovanje in če nimajo bolezenskih znakov morebitne okužbe. Pred vhodom v prostore, kjer se izvaja odvzem krvi, imajo triažno kontrolno vstopno točko, kjer ponovno preverijo ustreznost in izmerijo telesno temperaturo. Zaradi zaščite krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja možnih prenosov bolezni izvajajo prilagojene krvodajalske akcije, na katere vabijo samo krvodajalce tistih krvnih skupin, ki jih potrebujemo.

Trenutno je izražena potreba po vseh krvnih skupinah, zato krvodajalce prosijo, da pokličete na transfuzijski center LJUBLJANA ZTM, na številki: 051 389 270 ali 051 671 147 in se dogovorite o uri prihoda .

»Če bo potrebno, bomo pa tiste krvodajalce, ki jih potrebujemo, vabili tudi preko sms vabila, v katerem jih bomo prosili za povratni klic za dogovor o uri prihoda in preverjanju pogojev za darovanje. Z ukrepi preprečujemo okužbe in širjenje bolezni COVID-19 med ljudmi. Po do sedaj znanih podatkih se s transfuzijo krvi bolezen COVID–19 ne prenaša,« pravi Pinterič Kranjčeva.

Kdo ni primeren za darovanje krvi?

- če ste v zadnjih 28 dneh potovali izven Slovenije (velja za vse države EU in druge celine),

- če imate prehlad, kašljate in kihate,

- imate povišano telesno temperaturo,

- prebolevate nalezljivo bolezen,

- ste bili v stiku z obolelo osebo,

- ste v zadnjih 28 dneh preboleli nalezljivo bolezen.

V sevniškem območne združenju se krvodajalcem zahvaljujejo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov. Glede na novo uredbo glede gibanja prebivalstva iz ene občine v drugo seznanjajo, da uredba po besedah pristojnih ne velja za krvodajalce, ki lahko prehajajo iz ene občine v drugo na mesto odvzema krvi, ne glede na to, kje bivajo in kje darujejo kri. Krvodajalce prosijo, da jih v primeru kakršnihkoli znakov bolezni, ki bi se pojavili v 14 dneh po odvzemu krvi obvestijo na krvodajalec@ztm.si oz. nas pokličejo 051 389 325.

L. M.