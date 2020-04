Pod Radnjo vasjo gradbeni stroji še kar brnijo

5.4.2020 | 13:00

Minuli teden so začeli graditi novo križišče.

Pred tem so že uredili odvodnjavanje.

Radna vas - Zaradi novega koronavirusa so se v mnogih občinah naložbe povsem ustavile. A pod Radno vasjo kljub zaostrenim ukrepom vlade nadaljujejo s prebojem skozi hrib. S projektom, ki sicer traja že več kot desetletje, bodo skrajšali del zdajšnje strme in ovinkaste lokalne ceste. Župan Občine Mokronog – Trebelno Anton Maver zatrjuje, da bodo dela zaključili najkasneje do poletja 2022.

Tako imenovani preboj Radna vas ima že dolgo brado. Začetki segajo še v čas nekdanje krajevne skupnosti Trebelno. Kljub prizadevanjem krajanov pa takratna občina Trebnje ni imela posluha, da bi se projekt prednostno obravnaval, pravi Maver. »Če bi se, bi bilo že narejeno. Začetek je bil zamujen. Material bi šel lahko takrat za gradnjo dolenjske avtoceste. Projekt je bil načrtovan tako, da naj bi naredil sam sebe. Izkopan material, kasneje prodan, naj bi povrnil stroške dela pri gradnji tega preboja,« razloži. Po ustanovitvi občine Mokronog - Trebelno so tej investiciji posvetili več pozornosti, a zaradi gospodarske krize, ki je nato sledila, ni bilo dovolj velikega odvzema materiala, le nekaj 10.000 kubičnih metrov na leto. Več ga je v zadnjih dveh letih, ko se je gradbeništvo postavilo na noge. »Izvajalec je naredil okoli 80 odstotkov preboja, sočasno pa poteka tudi ureditev brežin,« ocenjuje župan, s katerim smo se minuli teden dobili na gradbišču. Delavci so takrat ravno začeli graditi novo križišče na zahodni strani preboja.

Maver je zadovoljen, da so nedavno uredili odvodnjavanje padavinskih voda, ki so se razlivala po kmetijskih zemljiščih. »To je bilo zelo pomembno. Vedno smo se bali večjih neurij, takrat je pogosto pesek z gradbišča odneslo na bližnje travniške površine. Da smo popravili nastalo škodo, je bil za nas dodaten strošek, lastniku, gre za mladega gospodarja, pa je to povzročalo ogromno nevšečnosti. Zato smo se odločili, da zadevo čim prej uredimo. V odvodnjavanje smo vključili tudi potok Igmanca,« pojasnjuje župan. Skupaj z ureditvijo križišča je vrednost investicije ocenjena na okoli 60.000 evrov.

S prebojem bodo skrajšali del lokalne ceste, ki je na tistem odseku precej strma, najbolj problematičen pa je predvsem oster in dokaj nepregleden ovinek. Ko bo preboj narejen, se mu bodo številni izognili, zato nekatere preseneča, da ga namerava občina v prihodnje razširiti. Svetniki so na februarski seji zaradi tega odločali o nakupu okoli 2.500 kvadratnih metrov velikega zemljišča. Razen svetnice Ane Vene, ki je menila, da je to nepotrebno, so se ostali s predlogom občine strinjali. Župan pojasnjuje, da bodo zdajšnjo cesto, tudi ko bo preboj narejen, še naprej verjetno uporabljali občani Radne in Bitnje vasi, z razširitvijo ovinka pa bodo izboljšali prometno varnost.

Besedilo in fotografije: R. N.

