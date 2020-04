V soboto šest novih smrtnih žrtev covida-19 in 20 novih potrjenih okužb

5.4.2020 | 12:00

Navodila ob sumu, da imate Covid-19. (NIJZ)

V Sloveniji je včeraj umrlo še šest ljudi, okuženih s covidom-19, s čimer se je število smrtnih žrtev povzpelo na 28. Opravili so 655 testov, potrdili pa 20 novih primerov okužbe, kar pomeni, da se je število oseb s potrjeno okužbo povzpelo na 997. Hospitaliziranih je bilo 108 ljudi, je na Twitterju navedla vlada.

Od 108 hospitaliziranih okuženih z novim koronavirusom jih je bilo 31 na oddelkih intenzivne nege. V soboto pa so iz bolnišnic odpustili pet oseb.

Testiranje na okužbo z novim koronavirusom se je v Sloveniji začelo 27. januarja. Do dneva pred potrjeno prvo okužbo z novim koronavirusom, ta je bila potrjena 4. marca, kar pomeni, da je bilo včeraj mesec dni, so opravili 313 testiranj na okužbo. Od 4. marca do sobote pa so opravili dodatnih 27.764 testiranj.

L. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jožko Izključno od koronce, ni umrl še nihče. Preglej samo prijavljene komentatorje