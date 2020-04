Na bencinskem servisu gorel avto

5.4.2020 | 18:35

Danes dopoldne ob 9.24 je v ulici Kočevje v Črnomlju na bencinskem servisu gorelo osebno vozilo. Do prihoda gasilcev so požar v motornem delu vozila gasili občani. Gasilci PGD Črnomelj so požar dokončno pogasili, pregledali notranjost vozila s termo kamero in počistili cestišče. O dogodku so bili obveščeni policisti.

Padel z lestve

Ob 10.09 je v Tolstem Vrhu v občini Šentjernej občan pri vrtnih opravilih padel z lestve. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pri delu s kosilnico si je poškodovala nogo

Ob 10.30 si je v Hrastu pri Jugorju v občini Metlika občanka pri delu s kosilnico poškodovala nogo. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika so občanko oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorel vrtni traktor, nato še podrast in drevje

Ob 12.39 je v gozdu pri naselju Radovlja v občini Šmarješke Toplice gorel vrtni traktor. Goreči stroj je pogasil lastnik sam, vendar se je požar razširil na podrast in drevje. Gasilci PGD Šmarjeta so pogasili požar v gozdu na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Gorela podrast

Ob 13.28 je v naselju Hudeje v občini Trebnje gorela podrast. Že pred prihodom gasilcev so požar pričeli gasiti občani. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar na površini okoli 2.500 kvadratnih metrov.

Gorelo vejevje v gozdu

Ob 17.12 je v naselju Mali Cirnik pri Šentjanžu v občini Šentrupert gorelo vejevje ob gozdu. Še pred prihodom gasilcev so občani nadzorovali požar na površini okoli deset kvadratnih metrih. Gasilci PGD Sveti Rok so ogenj dokončno pogasili.

Gorela podrast v gozdu

Ob 4.28 je v bližini naselja Curnovec v občini Brežice gorela podrast v gozdu. Gasilci PGD Dečno selo in Sromlje so požar na površini okoli petsto kvadratnih metrih pogasili, preprečili nadaljnje širjenje in pregledali območje s termovizijsko kamero. Na požarni straži so nekaj časa ostali gasilci PGD Sromlje.

