Kako novomeški Rdeči križ pomaga ljudem v stiski

6.4.2020 | 07:45

Delitev hrane

Novo mesto - Humanitarno poslanstvo, ki ga opravljajo v Rdečem križu, je v teh kriznih časih še posebej pomembno. Območno združenje RKS Novo mesto na lokalni ravni sodeluje z izpostavo URSZR Novo mesto in osmimi dolenjskimi občinami, ki jih pokrivajo s svojim delom, prostovoljci po krajevnih organizacijah pa so dragocen vir informacij za ljudi, ki iščejo pomoč oz. oskrbo s prehrano, drugimi potrebščinami ali spodbudno besedo, ki je v teh razmerah zelo potrebna.

»Pripravili smo blago za šivanje pralnih zaščitnih mask, ki jih šivajo pridne roke naših prostovoljk. Razdelili jih bomo najbolj ranljivim skupinam, starejšim in invalidom. Na sedežu OZ RKS NM dežuramo vsak dan od 7. do 10. ure in na telefonu socialne delavke: 041/676-025 ali na e-naslovu: socialna.delavka.ozrks@gmail.com. Ljudem, ki so socialno šibki, starejši ali nimajo nikogar, razvažamo prehrambene pakete, zdravila iz lekarn in dostavljamo donirano hrano po osmih občinah,« je nanizala Maja Gorenc Šulc, strokovna sodelavka na novomeškem Rdečem križu.

Blago za šivanje mask

V zadnjih treh tednih je tako socialno delavko poklicalo 318 oseb, največkrat za urejanje take ali drugačne pomoči. Razdelili so 276 paketov donirane hrane, 107 posameznikom in 169 družinam. Njihovi uporabniki so prejeli tudi 52 prehrambenih paketov za 122 družinskih članov. »Zaradi koronavirusa se je na nas do sedaj obrnilo 60 družin in posameznikov in smo jim peljali hrano, nekaterim pa tudi prinesli tudi zdravila iz lekarne,« je dodala.

Eden njihovih zaposlenih, ki dostavlja hrano, je tako orisal situacijo: »Uporabniki so zdravi, brez obolenj. Prikrajšani so za javni prevoz, zato imamo več dostav na dom. Opažamo, da si ljudje med seboj pomagajo in se dogovorijo, da prevzamejo hrano tudi za druge. Po hrano pridejo z maskami in rokavicami. Sprašujejo pa, če imamo kaj mask in rokavic. Sedaj več ljudem peljemo hrano na dom.«

Uporabnika pa dejala: »Pravijo, da smo starejši še najbolj ogroženi, da se okužimo s tem virusom. Zdaj nam kruh zelo prav pride, ker sem starejši in bolan, pa ne morem v trgovino in sem vesel, da mi pripeljejo na dom.«

»Kruha si ne morem speči, sadje in zelenjava sta zame predraga, včasih prosim vnukinjo, da gre zame v trgovino, ampak pravijo po televiziji, da ni dobro hodit v trgovino in naokoli. Tako, da sem zelo hvaležna Rdečemu križu za hrano. Mi zdaj še posebno veliko pomeni.«

Tovarna Krka je darovala šet tabličnih računalnikov za učence.

Maja Gorenc Šulc je v sporočilu za javnost še zapisala, da se je odzvalo veliko prostovoljcev iz širšega območja dolenjske, ki so pripravljeni pomagati pri varovanju otrok, razvozu hrane, dostavi zdravil in prehrane. Poleg rednih donacij hrane iz trgovin so prejeli še donacije Mcdonaldsa in Dijaškega doma Novo mesto, tovarna Krka pa je darovala šest tabličnih računalnikov za učence, ki niso imeli računalnikov za šolsko delo na daljavo.

Za izvajanje njihovih aktivnosti za zajezitev širjenja COVID -19 jih lahko podprete s prispevkom na račun: OZ RKS Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto, TRR: SI56 0297 0025 9477 202, BIC banke: LJBASI2X (namen: SKLAD ZA POMOČ LJUDEM V STISKI – COVID-19, koda namena: CHAR, referenca: 00-903002).

»Še je solidarnosti pri ljudeh, neprecenljive medsosedske pomoči in pripravljenosti za pomoč. Znamo stopiti skupaj in si pomagati. Še naprej ohranjajmo povezanost in delujmo v skupno dobro vsak po svojih močeh,« je ob koncu poudarila.

M. Ž.