Danes vsa gospodinjstva prejmejo zaščitno masko za večkratno uporabo

6.4.2020 | 09:00

Vsaki maski so priložena tudi navodila, kako jo lahko izdelajo občani sami. (Foto: G. S.)

Ivančna Gorica - Ivanška štab Civilne zaščite in občina sta sprejela sklep, da se vsem gospodinjstvom v občini Ivančna Gorica zagotovi vsaj eno zaščitno pralno masko za večkratno uporabo. Maske bodo gospodinjstva prejela danes skupaj z drugo posebno številko Klasja, nekatera so jo že v petek.

Zaščitne maske sta po navodilih zdravniške stroke izdelali lokalni podjetji, vsaki pa so priložena tudi navodila za pravilno uporabo in navodila za vzdrževanja. V Klasju, v katerem občane seznanjajo tudi z ostalimi aktualnimi razmerami in trenutnimi ukrepi v času epidemije novega koronavirusa, so objavili tudi navodila, kako zaščitno masko lahko izdelajo občani sami, so sporočili iz ivanške občine.

M. Ž.

Komentarji (2)

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni miha A v NM bomo tut kaj dobili? Jst je nimam in je nimam kje dobit, razen preko mešetarjev na netu, kateri pa itak ne vem če potem po plačilo zasoljene cene, sploh robo pošljejo.. 37m nazaj Oceni True Truic Bomo. Je bilo slišati to že 1. aprila - ena gospa je rekla, da jih ravno šivajo v 3 izmenah v bivši odvzeti Športni hiši/ sedaj- mladinskem centru OTON ( šivalnica) na Loki, kjer osebno vodijo projekt zaščite občanov : Župan gregor macedoni, Podžupani: groblar boštjan, bojan kekec, sara drašković, lepa vida čadonić- špelič jih pa pakira. Tako da bodo kmalu v vsakem gospodinjstvu NM. Preglej samo prijavljene komentatorje