Podaljšali razpis za inovacije še do 12. junija

6.4.2020 | 10:00

Novo mesto - Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine znova podaljšuje razpis za najboljše regijske inovacije. Nov rok za oddajo prijav je zdaj 12. junij. Pravico do prijave imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.

Zaradi epidemije koronavirusa lahko inovatorji vlogo oddajo po elektronski pošti na naslov andreja.vidrih@gzdbk.si, kjer dobijo tudi dodatne informacije.

Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2020 je bil sicer objavljen 3. februarja na spletni strani zbornice. »S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji in širše,« so ob tem zapisali.

M. Ž.