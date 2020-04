Po cesti vijugal s 3,6 promili alkohola

6.4.2020 | 12:45

Foto: Arhiv DL

Šentjernejski policisti so bili v soboto popoldne obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Šentjerneju vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. 43-letnika so ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,73 miligramov alkohola (3,6 g/kg). Seveda so mu odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan povzročil nsrečo, potem pa še žalil policiste

V soboto, nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. 53-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek. Povzročitelj nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 1,16 miligramov alkohola (2,4 g/kg), je med postopkom žalil policiste, zato so mu izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Trčil v drevo

O prometni nesreči v kraju Ravne pri Zdolah so bili policisti PP Krško obveščeni v noči na nedeljo. Ugotovili so, da je 24-letni voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v drevo in se z vozilom prevrnil. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,71 miligramov alkohola (1,48 g/kg). Zaradi kršitev bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomilci ne počivajo

V Hmeljčiču je med 1. in 3. aprilom nekdo vlomil v počitniško hišo ter odnesel glasbeni predvajalnik in živila. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1200 evrov škode.

V Gorenji vasi pri Šmarjeti je neznanec vlomil v tri počitniške hiše. Iz ene počitniške hiše je ukradel pijačo, iz dveh objektov pa nič.

Na Rostoharjevi ulici v Krškem je med 14. marcem in minulo soboto nekdo vlomil v skladiščen prostore in odnesel deset stolov, škropilnico, motorno žago in več ribiških palic. Škode je za okoli 1000 evrov.

V gozdu v okolici Novega mesta je nekdo z delovnega stroja za spravilo lesa ukradel luči in s tem povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Med četrtkom in nedeljo je v Šmarjeških Toplicah neki nepridiprav vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V Golobinjeku na območju PP Novo mesto je med soboto in nedeljo neznanec vlomil v dve počitniški hiši. Ukradel ni ničesar, z vlomi pa je povzročil za 500 evrov škode.

Poškodovali okvirje sedmih garažnih vrat

Na Maistrovi ulivi in na Šolski ulici v Brežicah so neznanci danes ponoči poškodovali okvirje vrat sedmih garaž v stanovanjskih blokih.

Ogenj mu je ušel izpod nadzora

Krški policisti so v soboto, nekaj po 13. uri pod drobnogled vzeli požar v gozdu na območju Dola. V požaru, ki so ga gasili gasilci PGD Kostanjevica na Krki in PGD Podbočje, je zgorelo okoli 15 hektarov podrasti, lesen objekt, še en objekt pa je bil zaradi požara poškodovan. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je 66-letni moški ob počitniški hiši požigal grmičevje in podrast, ogenj pa mu je ušel izpod nadzora. O požaru so policisti obvestili pristojnega inšpektorja in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli enajst tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v zadnjih treh dneh na območju Učakovcev, Preloke (PP Črnomelj) in Krškega izsledili in prijeli 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Maroka, štirimi državljani Alžirije in dvema državljanoma Afganistana še niso zaključeni.

M. Ž.