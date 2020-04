Krka podarila 15 ton razkužila za pomoč pri obvladovanju pandemije

6.4.2020 | 17:00

Foto: L. M., arhiv DL

Novo mesto - Novomeška Krka je Zavodu RS za blagovne rezerve ter Upravi RS za zaščito in reševanje podarila 15 ton vsestranskega visoko aktivnega razkužila Ecocid S v vrednosti 220.000 evrov. »V času, v katerem se iz dneva v dan srečujemo z negotovostjo, smo tako za daljše obdobje zagotovili dovolj sredstva za razkuževanje v vseh slovenskih zdravstvenih domovih, bolnišnicah in domovih za starejše občane. S tem dejanjem želimo tudi v Krki prispevati k večji varnosti in zaščiti bolnikov, zdravstvenega osebja in vseh, ki si s svojim delom prizadevajo zajeziti širjenje virusa,« so ob tem poudarili v novomeški družbi.

Dodali so, da omenjeno razkužilo zagotavlja varno in učinkovito zaščito pred virusi, pa tudi pred bakterijami in glivicami. Gre za biocidni izdelek, ki je plod Krkinega znanja in razvoja.

Poudarili so še, da za Krko kot eno vodilnih mednarodnih generičnih farmacevtskih podjetij predstavlja neprekinjeno poslovanje in zagotavljanje zdravil za 50 milijonov bolnikov po vsem svetu veliko odgovornost. Zato kljub zmanjšanju števila prisotnih sodelavcev nadaljujejo s proizvodnjo.

»Poleg resnega pristopa k skrbi za zdravje sodelavcev ter pomoči ustanovam pri zajezitvi koronavirusa je v dani situaciji eden Krkinih ključnih ciljev zagotovitev ustrezne oskrbe z zdravili tako na domačem kot tudi ostalih trgih. V največji možni meri si prizadevamo, da oskrbovalna veriga poteka nemoteno, saj le tako lahko Sloveniji in drugim državam zagotavljamo prepotrebna zdravila,« je povedal predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič.

Kot največji oskrbovalec slovenskega trga z zdravili so, kot so zapisali v sporočilu za javnost, ves čas v stikih s slovensko Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Trgu zagotavljamo skoraj 26 odst. vseh zdravil, predpisanih na recept, oz. 120 zdravilnih učinkovin.

M. Ž.