Izbrana arhitekturna rešitev za bazen

6.4.2020 | 14:30

Občina za zdaj načrtuje le gradnjo notranjega 25-metrskega bazena. (Vir slike: projektna mapa zmagovalne rešitve)

Novo mesto - Na Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) se je končal arhitekturni natečaja za gradnjo bazenskega kompleksa v okviru športno rekreacijskega parka v Češči vasi. Zmagovalca sta Dean Lah in Milan Tomac iz ljubljanskega arhitekturnega biroja Enota.

Ocenjevalno komisijo, ki so jo sestavljali trije predstavniki občine (župan Gregor Macedoni ter arhitekta Tomaž Slak in Iztok Kovačič) in dva predstavnika ZAPS (arhitekta Aleš Žnidaršič in Idis Turato), je pri zmagovalni rešitvi prepričala predvsem umestitev bazena v prostor. Objekt (notranji bazen) se bo namreč prilagodil nagnjenemu terenu in bo delno vkopan ter zato nižji, kot bi bil sicer. Taka rešitev ne ruši obstoječe hierarhije v prostoru, v katerem sicer dominira obstoječa športna dvorana (velodrom), poudarjajo v komisiji. Nekaj vizualizacij zmagovalne rešitve si lahko ogledate v galeriji.

Občina je med razpisnimi pogoji navedla, da želi projekt, ki bo omogočal gradnjo bazenskega kompleksa v dveh fazah. V prvi bi zgradili pokrit 25-metrski bazen (z gostinskim lokalom, zunanjimi ureditvami, parkiriščem ...) v drugi pa še 50-metrski zunanji bazen. Občina za zdaj sicer načrtuje le gradnjo notranjega bazena, saj so obratovalni stroški 50-metrskega bistveno višji. Gradnja prve faze bi po izračunih, ki jih je v sklopu natečajne naloge pripravila Enota, stala 6,8 milijona evrov, gradnja druge faze pa 1,2 milijona.

Kot so nam pojasnili na novomeški občini, zdaj sledijo pogajanja z zmagovalcem natečaja za izdelavo projektne dokumentacije, vzporedno pa bodo stekli tudi postopki za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta. Če bo šlo vse po načrtih, bo občina razpis za izvedbo gradbenih del objavila konec tega ali v začetku naslednjega leta.

B. B.

starejši najprej

Jožko Kruha in iger. Bolje kot nič. Lepo zgleda v predvidevanju. Sicer pa že imamo enega takih na grmski šoli. Mogoče se motim, vendar če se prav spomnim, ima dolžino 18 metrov. No, nima tribun :-) Osnovnošolci pa se le naučijo ostati na gladini vode in to je to -za sedaj. Tu bodo pa še tribune. Lužca pa bo celo malo večja. Enkrat bo tudi večja luža, samo počakat je treba, ne bit nestrpen :-) Saj bo, ko bo ...