Kako do svojih zemljišč na drugi strani meje?

6.4.2020 | 18:45

Slika je simbolična (Foto: PU Novo mesto)

Bela krajina, Posavje - Imetniki obmejnih prepustnic s kmetijskimi vložki tudi v času izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom lahko dostopajo do svojih kmetijskih zemljišč na prehodnih mestih, ki so vpisana v kmetijski vložek. Če se se gibajo znotraj območja, kjer se nahaja prehodno mesto, ne potrebujejo prepustnic pristojnih hrvaških organov, so obvestili iz Policijske uprave Novo mesto.

Upravičenci, ki jim je potekla veljavnost dokumentov, izdanih na podlagi Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju, lahko prestopajo mejo na vpisanih mestih tudi s pretečenimi dokumenti, če je veljavnost dokumentov potekla po 29. marcu letos, ko so upravne enote začasno prenehale izvajati upravne postopke. Ukrep velja do 1. junija.

Foto: PU Novo mesto

Kot so dejali na PU Novo mesto, so mejni prehodi za obmejni promet na območju Posavja in Bele krajine začasno zaprti, zato lahko upravičenci dostopajo do svojih zemljišč preko najbližjega mejnega prehoda, ki obratuje, to so Orešje, Rigonce, Slovenska vas, Metlika in Vinica. Ker se bodo upravičenci na poti do zemljišča, gibali tudi izven območja prehodnega mesta, ki je vpisano v njihov kmetijski vložek, morajo predhodno pridobiti prepustnico pristojnega hrvaškega organa (Stožer civilne zaštite). Zaprosilo za izdajo prepustnice pošljejo po elektronski pošti tistemu hrvaškemu organu, ki je pristojen za območje, kjer se nahaja zemljišče upravičenca, so pojasnili.

Na posameznih lokacijah zaradi zaklenjenih vrat v začasni tehnični oviri ob državni meji trenutno dostop do kmetijskih zemljišč preko prehodnega mesta ni mogoč. V primeru, da želijo upravičenci dostopati do kmetijskega zemljišča, naj o tem predhodno obvestijo krajevno pristojno policijsko postajo. Policisti bodo odklenili vrata in omogočili dostop, po zaključenih delih pa bodo vrata ponovno zaklenili, so še dodali v sporočilu za javnost.

M. Ž.