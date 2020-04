Delovna nesreča v proizvodnem obratu

7.4.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.16 uri se je na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici delavec poškodoval v proizvodnem obratu. Sodelavci so na kraju poškodovancu nudili prvo pomoč. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanca dokončno oskrbeli in nato prepeljali v UKC Ljubljana.

Razkuževali so mesto

Včeraj ob 9.24 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju HTC, tržnice in Športnega doma v Sevnici na površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Našli mrtvega v stanovanju

Ob 11.20 so na Stantetovi ulici v Ivančni Gorici gasilci PGD Ivančna Gorica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in tako omogočili vstop reševalcem NMP Ljubljana do preminule osebe. Gasilci so nudili pomoč pri prenosu osebe do pogrebnega vozila ter razkužili stanovanje, stopnišče in vhod objekta.

Iz traktorja iztekalo gorivo

Ob 16.55 je na cestnem odseku Kostanjevica – Veliko Mraševo pri naselju Malo Mraševo, občina Krško, iz traktorja iztekalo pogonsko gorivo. Gasilci PGE Krško so očistili madež na vozišču v dolžini štiristo metrov.

Našli granato

Ob 14.51 sta v naselju Podsreda, občina Kozje, pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Zahodno-Štajerske regije odstranila in do uničenja shranila na varno najdeno topovsko granato kalibra 75 milimetrov, mase 6,8 kilogramov, nemške izdelave iz druge svetovne vojne.

Travniški požar

Ob 14.00 je v naselju Zagorica, občina Dobrepolje, gorel travnik ob robu gozda. Posredovali so gasilci PGD Zagorica, ki so pogasili požar v velikosti treh hektarjev.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1, ŽDINJA VAS 2, TP TRŠKA GORA, TP GOLUŠNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM, na izvodu GOR. DOBRAVA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.