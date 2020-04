Knjige vam pošljejo tudi po pošti

7.4.2020 | 15:00

Metliška knjižnica vam željene knjige od danes naprej v paketu pošlje tudi po pošti.

Metlika, Črnomelj, Trebnje - Od danes naprej vam Ljudska knjižnica Metlika željene knjige pošlje tudi po pošti. Naročila prostega gradiva oddate preko COBBISS-a, ga rezervirate, za kar potrebujete člansko števiko knjižnice in geslo, če boste naročilo poslali na elektronski naslov, prej preverite razpoložljivost gradiva na www.cobiss.si.

Paket željenih knjig bodo zaračunali po ceniku Pošte Slovenije - navaden paket do dveh kilogramov stane 2,50 evrov, paket med dve in pet kilogramov pa 2,76 evrov. Težjih paketov ne bodo pošiljali. Znesek bodo zabeležili na vašo člansko številko in ga boste poravnali ob vračilu knjig, ko bo knjižnica spet odprta. Naročila, oddana do 11.30 vsak delovni dan, bodo odposlana še isti dan, obljubljajo v metliški knjižnici.

Gradiva v času, ko je knjižnica zaprta, ne vračate, tudi zamudnine v tem času ne bodo zaračunavali. Če imate kaka vprašanja, jih seveda pokličite.

Tudi črnomaljska knjižnica

Tudi knjižnica Črnomelj od jutri knjige pošlja po pošti, pravila so podobna. V primeru, da boste naročila oddali na e-naslov Knjižnice Črnomelj - knjiznicacrn@crn.sik.si, prosijo, da preverite razpoložljivost gradiva na www.cobiss.si. Strošek pošiljanja je tri evre do teže paketa dveh kg. Zabeležili vam ga bojo na vašo člansko številko, poravnali pa ga boste ob vračilu knjig. Naročila oddana do 11.30 vsak delovni dan, bodo odposlana isti dan.

Če še niste član Knjižnice Črnomelj, vam omogočajo brezplačen spletni vpis, s katerim boste lahko dostopali do različnih e-vsebin. Priporočajo uporabo E-KNJIG in E-VIROV, ki so dosegljivi na spletni strani (http://www.crn.sik.si/e-knjiznica/e-knjinica.html). Navodila za spletni vpis in dostop do E-knjig si lahko ogledate na spletni strani Knjižnice Črnomelj http://www.crn.sik.si – pod rubriko Obvestila.

Gradiva v času zaprtosti knjižnice ne vračajte, tudi zamudnina se v času zaprtosti knjižnice ne obračunava.

Tudi trebanjska knjižnica

Knjižnice Pavla Golie Trebnje od včeraj ponuja možnost naročila prostih knjig iz njihove knjižnice po pošti. Naročilo (avtor, naslov, leto izdaje knjige in vaša članska številka) pošlje na info@kpgt.si, pokličite na 07 34 82 111 ali na SMS sporočilo na 051 671 241 ali na FB stran Knjižnice Pavla Golie Trebnje.

Naročila, oddana do 11.30 ure vsak delovni dan, bodo odposlali isti dan, kasnejša pa naslednji delovni dan. Prosijo, da na www.cobiss.si predhodno preverite razpoložljivost gradiva.

Vrnjenega gradiva ne sprejemajo, vrnili ga boste, ko bo knjižnica ponovno odprta, zamudnine do takrat ne obračunavajo. Strošek pošiljanja po pošti boste imeli zabeležen in ga poravnate ob vračilu. Cena pošiljanja je tri evre do teže paketa dveh kilogramov. Za vse, ki še niste njihov član, je možen za štiri mesece brezplačen spletni vpis na www.tre.sik.si.

Za dostop do različnih vsebin priporočamo uporabo e- knjig in e- virov, povezave so na njihovi spletni strani www.tre.sik.si. Za morebitna vprašanja so na razpolago.

L. Markelj