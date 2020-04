Kljub prepovedi kurjenja v naravi kar 18 požarov

Od 20. marca, ko je na območju celotne države razglašena velika požarna ogroženost, smo bili obveščeni o 18 požarih v naravnem okolju in osmih požarih v različnih objektih na območju PU Novo mesto.

V večini požarov v naravnem okolju je šlo za kršitve, ko so občani kljub prepovedi požigali travo in podrast. Policisti so v vseh primerih zbrali obvestila in v primerih ugotovljenih kršitev izdali plačilne naloge zaradi kršitev Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Občane pozivamo, da upoštevajo prepoved, da bodo interventne službe na voljo tistim, ki jih v teh razmerah najbolj potrebujejo.

V Gotni vasi v Novem mestu je med 3. in 6. aprilom neznanec skozi odprto pritlično okno vstopil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil pet pušk in pištolo. Lastnika je oškodoval za okoli 6 tisoč evrov.

V okolici Šmarjete je nekdo vlomil v prostore podjetja in odtujil večsteklenic brezalkoholnih pijač.

Prijeli dva Alžirca

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Drašičih (PP Metlika) izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Policijski postopki s tujcema še niso zaključeni.

