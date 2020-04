Računalniki za šolarje

7.4.2020 | 11:20

Slika je simbolična. (Foto: A. Nana Rituper Rodež, Svet24.si, arhiv DL)

Novo mesto - Kot kaže, bo kriza z novim koronavirusom trajala še nekaj časa, zato so se v LokalPatriotu, Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Zavodu Novo mesto in Zavodu Situla odločili pomagati šolarjem, ki morajo svoje obveznosti trenutno opravljati na daljavo, za kar potrebujejo lasten računalnik in ostalo tehnološko opremo.

V ta namen pozivajo posameznike in organizacije, da prispevate računalnike ali računalniške pripomočke, ki jih bodo nato razdelili med pomoči potrebne šoloobvezne otroke. Svojo opremo lahko dostavite pred vhod v Mladinski center Oton (nekdanji Dom športa, Župančičevo sprehajališče 1, Novo mesto) vsak delovnik med 16. in 17. uro, kjer jo bodo prevzeli na varen način. Akcija bo trajala predvidoma do konca meseca.

Več informacij o možnostih sodelovanja (tako potencialni donatorji kot tudi prejemniki opreme) dobite na tel. št. 040 753 400 ali e-naslovu ziva.janc@lokalpatriot.si. Opremo bodo razdelili otrokom in mladim, ki bivajo v MO Novo mesto.

L. M.