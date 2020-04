V Posavju skoraj popolna pozeba koščičarjev

7.4.2020 | 10:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Nizke temperature prvih pomladnih juter so v Posavju, kjer imajo skupaj približno šesto hektarjev sadnih nasadov, pri koščičarjih povzročile skoraj popolno pozebo, v nasadih jablan pa je jutranji mraz uničil od polovice do približno štirih petin cvetov. Jablane v nižjih legah lahko sicer ob pravilni negi še vedno solidno obrodijo.

Svetovalka za sadjarstvo Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Andreja Brence je povedala, da gre za oceno na temelju poškodovanosti cvetov in da pri jablanah po optimistični varianti še vedno lahko pride do solidnega pridelka. Po pesimistični napovedi lahko nevidne poškodbe pri vseh sadnih vrstah privedejo do minimalnega pridelka deformiranih plodov. Najbolj prizadete pa so višje lege Posavja, je dodala. Pridelovalce jabolk je tudi opozorila, da naj dobro pregledajo nasade in poiščejo preživele brste, "saj bo naslednje tehnološke korake v nadaljevanju tedna krojila ekonomika".

"Če je vzdolžni prerez plodiča spremenjene barve oz. porjavel, potem je z njim konec. Osredotočamo se samo na preživele plodiče," je pojasnila Brencetova in pristavila, da naj sadjarji ne glede na pozebo nadaljujejo nego drevja oz. redno varstvo in da naj drevju pomagajo s hranili ter pri regeneraciji.

Po njenih podatkih je pozeba v Posavju, na Dolenjskem in v Beli krajini pri hruškah poškodovala od 65 do 100 odstotkov cvetočega drevja, pri breskvah od 70 do 100 odstotkov, pri marelicah od 80 do 100 odstotkov, pri češnjah od 60 do 100 odstotkov in pri jablanah od polovice do 80 odstotkov. V višjih legah Posavja je škoda pri jablanah lahko ponekod tudi popolna.

Poškodovani so tudi nasadi orehov in na nekaterih legah jagodičje ter kaki. Pri zelenjavi je v Posavju zaradi pozebe prizadetih približno deset hektarjev nasadov zgodnjega krompirja, ki se bo odzval s kasnejšim pridelkom.

Pozeba je prizadela tudi nasade zelja. Na približno treh hektarih zeljnih nasadov so pomrzle sadike, približno sedem hektarov zeljnih nasadov je manj poškodovanih in bodo zaradi omenjenih poškodb rodili kasneje kot običajno, je po poročanju STA še navedla Brencetova.

L. M.