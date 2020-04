Podgorje od včeraj spet dela, a v zmanjšanem obsegu

7.4.2020 | 12:00

Šentjernejsko Podgorje je včeraj zagnalo proizvodnjo, a v zmanjšanem obsegu. Za varnost so poskrbeli, pravi direktor. (Foto: B. B., arhiv DL)

Šentjernej - Potem, ko so zaradi varovanja zdravja zaposlenih v epidemiji koronavirusne bolezni v Podgorju d.o.o., ki je s svojo proizvodnjo pohištva za prosti čas, pretežno vezano na oskrbo novomeškega proizvajalca počitniških prikolic in avtodomov Adria Mobil, proizvodnjo začasno ustavili 20. marca, so jo ta ponedeljek ponovno zagnali, a v nekoliko zmanjšanem obsegu.

Denis Stepančič

Kot pravi direktor podjetja Denis Stepančič, so med zaprtjem proizvodnje aktivno komunicirali z vsemi deležniki družbe, nadaljevali z razvojnimi in planskimi aktivnostmi ter izvedli vse potrebne organizacijske, varnostne in preventivne ukrepe za zajezitev širjenja korona virusa.

Od ponedeljka naprej so doma ostali zaposleni, ki spadajo v rizične skupine, tisti, ki nimajo zagotovljenega varstva otrok in sodelavci, ki so se v službo dnevno vozili iz Hrvaške. »Za vse ostale sodelavce smo tam, kjer je to glede na delovno mesto izvedljivo, vzpostavili dodatne sisteme dela, kot so delo od doma, dvo-izmensko delo, ipd. Tudi sicer v podjetju v največji meri izvajamo preventivne ukrepe,« pove Stepančič.

Vzpostavili so poseben režim vstopa v podjetje. Vsem zaposlenim še pred vstopom izmerijo telesno temperaturo in jim razdelijo zaščitna sredstva, katerih uporaba je obvezna na celotnem območju podjetja. Zagotovili so dodatne količine mil in razkužil ter organizirali dodatno čiščenje in razkuževanje celotnega tovarniškega kompleksa. Prilagodili so tudi organizacijo prehrane za zaposlene ter poiskali alternative za uporabo sicer skupnih prostorov. Prav tako so uvedli posebne protokole za vstop zunanjih partnerjev in izvajalcev, da bi zagotovili nemoteno oskrbno verigo.

»Verjamemo, da smo izvedli vse potrebne aktivnosti za varno delo, saj se zavedamo svoje odgovornosti za varnost in zdravje zaposlenih, hkrati pa tudi odgovornosti za nadaljnje uspešno poslovanje, izdelovanje kakovostnih izdelkov za naše kupce ter dolgoročno zagotavljanje zaposlitev za vse sodelavcem« je za Dolenjski list povedal Denis Stepančič, direktor podjetja, ki je največji zaposlovalec v šentjernejski občini. Zaposluje okrog 430 delavcev.

L. Markelj