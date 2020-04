Ljudem delijo maske po terenu

7.4.2020 | 16:30

Štab CZ občine Šentjernej danes med občani že deli zaščitne maske. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - Štab Civilne zaščite Občine Šentjernej je na podlagi načina delitve zaščitnih mask, ki jih še vedno šivajo prostovoljke, že danes razdelil sto pralnih zaščitnih mask za večkratno uporabo skupaj z navodili in tisoč mask za enkratno uporabo, tisoč kosov rokavic in razkužilo.

Maske so poleg Krajevne organizacije RK Šentjernej in Orehovica prejeli tudi na Karitasu, ki bodo maske razdelili najranljivejšim skupinam, ki maske nujno potrebujejo. Prav tako je Štab Civilne zaščite Občine Šentjernej razdelil maske po vseh živilskih trgovinah in ostalih javnih ustanovah med zaposlene, ki so v vsakodnevnem stiku z občani. "Občani, ki potrebujejete zaščitne maske in rokavice (bolezen v družini ali druga nujna stanja), lahko pokličete na dežurno številko 041-656- 699, kjer so dosegljivi med 9. in 16. uro; prav tako vsi tiski, ki v večstanovanjskih stavbah potrebujete metilni alkohol za razkuževanje," spročajo z Občine Šentjernej in dodajajo, da bo jutri maske prejelo tudi Društvo upokojencev Šentjernej.

L. M.