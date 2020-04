Včeraj pri nas za koronavirusom umrlo še šest ljudi, skupaj 36

7.4.2020 | 19:00

Ilustrativna slika. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Včeraj sta bila opravljena 1202 nova testa na novi koronavirus, ugotovili pa so 35 novih okužb. Skupaj je tako število potrjenih okužb 1055 ob izvedenih 29.455 testih. Hospitaliziranih je bilo 111 ljudi, od tega 31 na intenzivni negi. Umrlo je šest ljudi, s čimer se je število žrtev covida-19 povzpelo na 36.

Skupno število izvedenih testov je 29.455, od tega jih je bilo 313 izvedenih pred 4. marcem, ko je bila ugotovljena prva okužba. Odtlej pa je skupno število testov 29.142. Med zdravstvenimi delavci in sodelavci so ugotovili skupaj 189 okužb, med oskrbovanci domov za starejše pa 219.

Iz bolnic odšlo 115 ozdravljenih

V ponedeljek so iz bolnišnice odpustili 13 bolnikov s covidom-19, ki bolnišničnega zdravljenja niso več potrebovali, skupaj pa je takih 115.

Današnji podatki bolnišnic sicer kažejo, da je v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana skupno število hospitaliziranih bolnikov 52. V enoti intenzivne terapije je 13 bolnikov, eden od teh je na oddelku Ginekološke klinike, priključen na aparat, ki nadomešča delovanje pljuč, so navedli na Twitterju.

Spodbudne informacije prihajajo iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, kjer se število bolnikov s covid-19 zmanjšuje. V ponedeljek je bilo pri njih hospitaliziranih 27 bolnikov z okužbo z novim koronavirusom, kar je štiri manj kot dan prej. V enoti za intenzivno zdravljenje jih je še vedno deset, o novih smrtnih žrtvah ne poročajo. Prvi in doslej edini smrti zaradi novega koronavirusa so bili priča prejšnji teden.

V Kliniki Golnik je bilo danes do 14.30 skupaj 14 bolnikov s covidom-19, od tega dva na intenzivnem oddelku, so navedli v sporočilu. V celjski bolnišnici so imeli zjutraj hospitaliziranih 16 bolnikov, od tega pet v enoti intenzivne terapije, enega bolnika pa so odpustili v domačo oskrbo, je bolnišnica sporočila prek Twitterja. V zadnjih 24 urah je tako število hospitaliziranih bolnikov v celjski bolnišnici upadlo za tri, medtem ko se število hospitaliziranih na intenzivni negi ni spremenilo.

L. M.