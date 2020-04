Gasilci dezinficirali javne površine

7.4.2020 | 18:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 8.47 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju Doma upokojencev na Impoljci in v Loki, Policijske postaje Sevnica in Srednje šola Sevnica na površini okoli 4000 kvadratnih metrov.

Gorela suha trava in podrast

Ob 16.38 je v naselju Sovinek v občini Semič gorela suha trava in podrast. Gasilci PGD Semič in Črešnjevec so pogasili požar na površini okoli 5000 kvadratnih metrov.

Ob 17.11 je na Prapreški poti v Otočcu v občini Novo mesto gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na skupni površini okoli 20 kvadratnih metrov

Našli topovsko granato

Včeraj ob 14.51 sta v naselju Podsreda v občini Kozje pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Zahodno-Štajerske regije odstranila in do uničenja shranila na varno najdeno topovsko granato kalibra 75 milimetrov, mase 6,8 kilogramov, nemške izdelave iz druge svetovne vojne.

L. M.