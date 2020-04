Ob potoku pogorela hiša

8.4.2020 | 07:00

GRC Novo mesto (foto: arhiv)

Sinoči ob 23.23 je v ulici Ob potoku v Novem mestu gorela stanovanjska hiša velikosti 8 x 4 metrov. Požar, ki je v celoti uničil objekt, so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Prepovedano kuriti, gasilci pa nenehno gasijo ...

Za območje celotne države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolje, ki velja do preklica. prepovedano je kuriti v naravi. Pa vendar: včeraj ob 16.49 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu pod daljnovodom gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini štirih hektarjev.

Ob 19.32 je na Prapreški poti v Otočcu, občina Novo mesto, gorel večji kup vejevja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 20.01 je pri naselju Kamenica, občina Metlika, gorela suha trava. Požar so na površini 200 kvadratnih metrov pogasili gasilci PGD Drašiči in PGD Radovica.

Ob 22.46 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup vejevja. Požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Ob 23.28 je ponovno gorelo na tem požarišču. Gasilci PGD Kamence so požar pogasili.

Ob 15.47 je na Perovem v Grosupljem gorela trava. Požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Grosuplje.

Ob 19.57 so v Kočevju gasilci PGD Kočevje pogasili 1,5 hektarja suhe trave.

Pomoč onemoglemu

Davi ob 5.39 so na Planinski cesti v Sevnici, gasilci PGD Sevnica nudili pomoč obnemogli osebi, ki je padla iz postelje.

Truplo v vikendu

Ob 19.12 so v naselju Križe, občina Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata bivalnega vikenda, v kateri je bila mrtva oseba. Na kraju dogodka so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. V hiši so našli psa, za katerega so poskrbeli delavci zavetišča za male živali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, TP GOLUŠNIK.

M. K.