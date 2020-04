V Šentjerneju so pele pesti

8.4.2020

Ilustrativna fotografija

Šentjernejski policisti so včeraj malo po peti uri popoldne intervenirali v naselju v okolici Šentjerneja, kjer se je steplo 11 ljudi. Nekaj udeležencev pretepa je bilo lažje telesno poškodovanih. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper krštelje ustrezno ukrepali, o kršitvah treh udeležencev pretepa, ki so kršili Odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja izven občin, pa bodo seznanili pristojne prekrškovne službe.

KRAJA VOZILA

V noči na 7. april je nekdo v Metliki, z dvorišča stanovanjske hiše, ukradel avto, ki je bil odklenjen, v njem pa so bili tudi ključi vozila. O tatvini so policisti seznanili svoje kolege na območju Slovenije in tako so ljubljanski ljubljanski policisti dve uri po prijavi ukraden avto našli. Okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo, avto pa je bil že pri svojem lastniku.

Z NEREGISTRIRANIM AVTOM NAOKROG

Policisti PP Črnomelj pa so v popoldanskih urah pri Semiču ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni upošteval znakov, s katerimi so ga ustavljali. Med postopkom so ugotovili, da 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avto. Kršitelju so policisti jeklenega konjička zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Sicer pa so policisti PU Novo mesto v zadnjih 24 urah intervenirali v 64 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 266 klicev. Med drugim je ponoči na mejni prehod Obrežje pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregledali tovornjak. V tovornem delu so našli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca bodo po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

R. Ž.

Komentarji (1) 3h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Franci D Cigani so imeli telovadbo. Spet bomo mi plačali kazni.