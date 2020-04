Ograja na Drski bo vendarle padla

8.4.2020 | 17:10

Ograjo, ki je igrišče v Cesarjevi ulici presekala na pol, bodo odstranili. (Foto: B. B.)

Novo mesto - Ograja, s katero so športno igrišče v Cesarjevi ulici na Drski decembra prepolovili, bodo odstranili. Ko bodo razmere to dopuščale, bodo prenovili celotno igrišče, ki bo v prihodnje v souporabi krajanov in bližnjega vrtca Pedenjped, nam je povedala predsednica KS Drska Mira Retelj.

Kot smo poročali konec lanskega leta, so postavitev ograje naročili v vodstvu vrtca Pedenjped, in sicer po tistem, ko so se z občino in krajevno skupnostjo dogovorili, da krajevna skupnost vrtcu, ki želi v matični enoti odpreti še dva oddelka in potrebuje večje zunanje igrišče, odstopi pol igrišča v Cesarjevi ulici. Krajani, ki so za ta dogovor izvedeli šele takrat, ko je na igrišču že začela rasti ograja, so se temu uprli. Peticijo, s katero so zahtevali takojšnjo odstranitev ograje, je v nekaj dneh podpisalo več kot 500 ljudi, občina, krajevna skupnost in vrtec pa so se nato s krajani lotili iskanja nove rešitve.

Krajani Drske so ves čas poudarjali, da ne nasprotujejo temu, da bi igrišče na Cesarjevi uporabljal tudi vrtec, bili pa so odločno proti temu, da se krajevni skupnosti polovica igrišča odvzame. Zato so predlagali souporabo igrišča, čemur pa sta vrtec in občina sprva nasprotovala. Vrtec mora namreč poskrbeti za varnost igral ter primerno higieno igrišča, kar pa, če bi igrišče popoldne uporabljali tudi drugi, ne bi bila lahka naloga. Sploh zato, ker na Drski zadnja leta opažajo precej vandalizma, kar se opazi tudi na igralih na igrišču v Cesarjevi ulici. Ta so bila občasno uničena ali poškodovana, na igrišču se pojavljajo pasji iztrebki, smeti in celo medicinske igle.

A krajani so vztrajali, da je souporaba vendarle mogoča. Kot primer so dali uporabo igrišča krajevne skupnosti na Ragovski ulici, ki ga tamkajšnji vrtec, ki prav tako nima svojih asfaltnih površin, uporablja za kolesarjenje, rolanje in druge aktivnost, seveda po tistem, ko igralno površino pregledajo uslužbenci vrtca. Podoben režim se zdaj obeta tudi igrišču na Cesarjevi ulici.

V KS Drska se sicer že nekaj časa pripravljajo tudi na prenovo igrišča. Kot nam je povedala Retljeva, bo največji zalogaj zamenjava asfaltne površine, sanirati pa nameravajo tudi tekaško površino okrog športnega igrišča in zamenjati dotrajana igrala. Idejni projekt bo po sklepu sveta KS pripravil eden od njihovih krajanov, na izvedbo in tudi na odstranitev ograje, ki je povzročila toliko hude krvi, pa bo treba počakati na umiritev epidemiološke situacije.

Članek je bil 26. marca objavljen v Dolenjskem listu.

Boris Blaić