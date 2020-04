Kdo bo plačal stroške razkuževanja v blokih? Kakšna usoda čaka obrtnike?

8.4.2020 | 18:40

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije koronavirusne bolezni velja od prejšnjega tedna obvezno dvakratdnevno razkuževanje večstanovanjskih stavb, torej blokov. Tak odlok je sprejela vlada, nalogo pa naložila upravnikom. Zanimalo nas je, kako ukrep izvajajo v naših blokih in predvsem, kdo bo dodatno delo plačal. Nekatere občine so namreč odredile, da dodatnih stroškov ne bodo nosili stanovalci, ampak občinski proračun. Kaj pa pri nas?

Na območju novomeške obrtne zbornice je svojo dejavnost zaradi vladnih ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa moralo čez noč prekiniti približno 30 odstotkov vseh obrtnikov in podjetnikov, velike težave pa ima tudi večina drugih manjših in srednje velikih podjetij. Po oceni direktorice novomeške obrtno-podjetniške zbornice Emilije Bratož je zaradi razlogov, povezanih z epidemijo, svoja vrata zaprlo ali bistveno zmanjšalo svojo dejavnost kar 70 odstotkov njihovih članov. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Čeprav je čas epidemije koronavirusne bolezni covid-19 resen, je treba ostati optimist. Glasba nedvomno pripomore k temu. Mnogi jo v teh dneh, ko zaradi zajezitve širjenja virusa ostajamo doma in ni koncertov, veliko poslušajo, številni pa tudi prepevajo. Poiskali smo nekaj dolenjskih glasbenikov, ki s koncerti od doma krajšajo čas sosedom.

