Še korak bližje k prodaji javnega podjetja

8.4.2020 | 14:55

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec (Foto: R. N., arhiv DL)

Šentrupert - Že večkrat smo poročali, da je Občina Šentrupert v precejšnjih finančnih težavah. Da bi poplačali del dolgov, nameravajo prodati javno podjetje Energetika Šentrupert, ki je povsem v njihovi lasti. »Prodaja Energetike Šentrupert je v tem trenutku zelo zanesljiv vir za poplačilo obveznosti iz preteklosti, ki bremenijo občinski proračun še danes in ovirajo redno poslovanje ter načrtovanje novih naložb in razvoj občine,« pravi župan Andrej Martin Kostelec.

Da lahko izpeljejo nadaljnje postopke prodaje, je po besedah župana ključno, da uskladijo občinske predpise z veljano zakonodajo. Zato so na zadnji seji, ki je zaradi trenutnih razmer potekala dopisno, svetniki potrdili spremembo odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju zaporov Dob. Odlok je namreč določal, da dobavo toplote na omenjenem območju izvaja Energetika Šentrupert. Z njegovo spremembo pa so določili, da se javna gospodarska služba po prenehanju statusa tega javnega podjetja oziroma po prodaji izvaja na podlagi koncesije.

Na dopisni seji so med drugim v svet Zdravstvenega doma Trebnje za predstavnico občine imenovali Tanjo Brcar, svetniki so se strinjali tudi z vzpostavitvijo 24-urne dežurne službe za pogrebno in pokopališko dejavnost, ki jo izvaja Komunala Trebnje. Z novim letom zaradi višjih stroškov dela v javnem sektorju veljajo tudi nove cene za storitev pomoč na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov Trebnje. Uporabnik storitve bo ob delovnikih in sobotah plačal 6,95 evra na uro (do sedaj 6,31 evra), ob nedeljah 9,36 evra na uro (doslej 8,42 evra na uro) in ob praznikih in dela prostih dneh 9,96 evra na uro (do sedaj 8,42 evra na uro). Občina Šentrupert bo še naprej subvencionirala razliko do polne cene storitve v višini 63 odstotkov cene storitve, so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.