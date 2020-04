Maske tudi za občane Mirne

8.4.2020 | 13:45

Vsako gospodinjstvo bo dobilo paket z maskami. (Foto: Tanja Šinkovec)

Mirna - Tudi gospodinjstva na Mirni bodo breplačno prejela zaščitne maske. Kot so sporočili z mirnske občine, je podjetje M Tom iz Mokronoga dobilo blago za izdelavo pralnih mask, ki so ga v podjetju skrojili in skupaj z elastiko oziroma trakovi še isto dopoldne donirali občini Mirna. Prek družbenih omrežij je stekla akcija iskanja prostovoljcev za šivanje mask na domu. Material je prostovoljcem župan razdelil v soboto, dobrih 24 ur zatem je že prevzel sešite maske. V ponedeljek je prva tretjina gospodinjstev v občini prejela pakete, druga tretjina včeraj, preostala gospodinjstva pa bodo maske prejela do konca tedna, saj jih prostovoljci še šivajo.

»Na Mirni smo stopili skupaj za dobro vseh. Kar 25 prostovoljcev šiva zaščitne pralne maske, so izjemno odzivni in hitri, odprti in pripravljeni pomagati. Ob tem ne smem pozabiti niti naših gasilcev, ki skrbijo za raznos paketov, najprej po Mirni, potem pa še po vaseh. Hvaležen sem tudi podjetjem, ki so nam prisluhnila, predvsem pa M Tomu, ki je doniral skrojeno blago in ostali material,« je povedal župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Vsako gospodinjstvo v občini bo tako prejelo eno zaščitno masko za enkratno uporabo (iz fonda mask, ki ga je občinski štab CZ prejel od regijske izpostave URSZR) in eno pralno zaščitno masko, ostale pralne maske pa bodo prejeli gasilci, po potrebi pa tudi občani iz večštevilčnih družin, ranljive skupine in tisti stanovalci Doma starejših občanov Trebnje, ki prihajajo iz mirnske občine.

Komentarji (1) 4h nazaj Oceni True Truic Vsi župani okoli Nm organizirali šivanje mask, v novomeški občini pa z odlokom velja "preventivno Tihožitje v zaščiti občanov ". Ne duha ne sluha o kakšni konkretni županovi aktivnosti. Tu velja pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal..