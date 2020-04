V DSO Metlika 50 okuženih z novim koronavirusom

Metlika - V Občini Metlika je po podatkih župana Darka Zevnika z novim koronavirusom skupaj okuženih 53 ljudi, 50 od teh jih je v domu starejših občanov. Pet tamkajšnjih varovancev je do zdaj umrlo, eden od teh v negovalnem oddelku doma, kjer imajo sicer nameščenih 17 postelj, je navedel za Slovensko tiskovno agencijo.

Direktorica Doma starejših občanov Metlika Ivica Lozar je za STA povedala, da imajo vse negovalne postelje zasedene in da življenje v domu poteka v redu. »Še vedno delamo na preventivi in še vedno opazujemo ljudi. Če pride do kakšnih znakov, zdravniki odreagirajo. Tako kot smo delali do zdaj, delamo tudi naprej,« je dejala.

Glede števila okuženih, kot navaja STA, ni želela odgovarjati in je opozorila, da so vsi uradni podatki objavljeni na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na spletni strani metliškega doma starejših so nazadnje 31. marca sporočili, da se okužba kljub vsem preventivnim ukrepom, ki jih izvajajo od začetka pojava novega koronavirusa, še vedno počasi širi. »Za zdravstveno stanje stanovalcev sicer skrbi zdravniška ekipa iz Splošne bolnišnice Novo mesto in zdravstvenih domov Novo mesto, Metlika in Črnomelj. Svojce stanovalcev redno obveščamo o stanju njihovih bližnjih,« še piše.

