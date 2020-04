Našel tri minometne mine

8.4.2020 | 20:05

Slika je ilustrativna (Foto: arhiv DL)

Ob 15.53 je v Gorenji vasi pri Čatežu, občina Trebnje, občan našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi dolenjske regije sta odstranila tri minometne mine, ostanek druge svetovne vojne, italijanske izdelave. Nevarno najdbo sta odpeljala v ustrezno skladišče, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

Ob 16.51 je v ulici Brezje, v Novem mestu, gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili okoli 500 kvadratnih metrov trave in grmovja. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.