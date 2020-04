Colnarjevi: dela jim ne primanjkuje, le dohodek izgubili čez noč

Otroke je treba od malega navdušiti za delo, tudi v kuhinji, kajne? (Foto: Jošt Gantar)

Lešnica pri Otočcu - Posledice širjenja koronavirusa in zaustavitev javnega življenja občutijo tudi turistične kmetije, ki običajno preživljajo več članov družine. V Sloveniji jih imamo okoli osemsto.

Čez noč so morale za obiskovalce zapreti svoja vrata, prihodka ni, stroški in delo pa so ostali. Tako je tudi pri Colnarjevih, priznani vinogradniški družini, ki že četrt stoletja goste sprejema tudi v zidaniškem turizmu na Trški Gori.

Katarina Colnar (Foto: L. M.)

V Združenju turističnih kmetij Slovenije, katere članica upravnega odbora in predstavnica za Dolenjsko je tudi Katarina Colnar, nosilka dopolnile dejavnosti na Colnarjevi kmetiji, opozarjajo, da so razmere zelo resne, zato pristojna ministrstva pozivajo, naj jim pomagajo s kakšnimi ukrepi.Upajo, da se zadeve čim prej umirijo in da jim bo prisluhnila tudi država ter kmetijsko ministrstvo, "kajti treba je vedeti - brez pridnega kmeta ni ne domače, zdrave hrane, ne lepo obdelane krajine in urejenih domačij, posledično pa tudi ne turizma," pravi Colnarjeva.

Med drugim predlagajo začasno oprostitev plačila davkov in kritje bolniške odsotnosti ter dodatne finančne ukrepe, ki bodo kmetijam zagotovili likvidnostna sredstva, potrebna za poslovanje. Obrnili so se že na kmetijsko in gospodarsko ministrstvo, žal pa je turizem kot dopolnilna dejavnost na kmetiji izvzet iz vseh že napovedanih ukrepov za pomoč prizadetim. Če epidemije kmalu ne bo konec, kot vse kaže, se na turističnih kmetijah bojijo, da bodo še ob poletno sezono.

Kmetija je v trenutnih razmerah korona virusa specifika, pripoveduje sogovornica. Delo se ni ustavilo, saj se je začela pomlad, živali ne vedo za virus, rastline in narava pa tudi ne.

Opravljajo sezonska dela

Mladi prevzemnik kmetije Janez Colnar ml.

Kot pove sogovornica, opravljajo tekoča sezonska dela. Vinograde na približno desetih hektarjih, na štirih vinogradniških legah: na Trški gori, v Razborih, Grčevju in Ždinji vasi, imajo obrezane in privezane. Tudi za naravno gnojenje so poskrbeli. Ob ugodnem vremenu so pripravljali drva za naslednjo kurilno sezono, posadili krompir, česen, čebulček in ostala semena zelenjave, ki jo pridelajo za lastne potrebe in za uporabo priprave obrokov njihovih gostov v zidanici na Trški gori, kjer že 25 let sprejemajo zaključene družbe po naročilu.

»Spomladanski meseci so za kmeta vedno stroškovno obremenilni, saj je potrebno nabaviti semena, zaščitna sredstva, gnojila, gorivo in podobno. Čez noč pa smo praktično ostali brez dohodka. Z enakimi težavami se srečujemo vsi kmetje, širom Slovenije. Zelo pa smo in bomo utrpeli škodo kmetje, ki se ukvarjamo s turizmom ali vinarstvom, saj sta v času epidemije oba ustavljena,« pravi Colnarjeva.

Nagaja še narava

Pri Colnarjevih po opravilu v vinogradu, ko je pomagala vsa širša družina in prijatelji.

Vinarstvo je panoga, ki je trenutno ohromljena. »Poleg naštetega pa nam nagaja še narava. Pretopli pretekli meseci, ko so se vse rastline že prebudile iz zimskega sna, tudi trta, sedaj pa nizke temperature in nedavno celo snega. Vse to vodi k neizogibni pozebi,« razlaga Katarina Colnar

V turizmu je zgodba podobna. Tik pred začetkom spomladanske sezone so zaradi varnosti - sebe in njihovih gostov - zaprli obratovanje in tudi čez noč ostali brez prihodka. Nekatere turistične kmetije so svoje doma pridelane surovine in pridelke začele prodajati, tudi Colnarjevi, »s čimer pa tudi slučajno ne dosežemo cen, ki bi jih, če bi pripravljeno hrano prodali postreženo gostu na mizo. Zavedati se moramo, da je turistična kmetija skupek dejavnikov: destinacija, domače surovine, ljudje(družina) in zgodba, vse skupaj gradi turizem na kmetiji,« obrazloži Katarina Colnar.

Naložbe in posodobitve bodo počakale

Mnoge slovenske kmetije so se v zadnjih mesecih pripravljale na prihajajoče razpise, saj so videle svojo rast in napredek v posodobitvah mogoče strojne opreme, gospodarskih objektov ali pa razširitvi ponudbe svoje dejavnosti. Pri Colnarjevih so po širjenju vinogradniških površin razmišljali o večji vinski kleti, še zlasti, ker imajo naslednika. Katarinin in Janezov sin Janez Colnar ml. je mladi kmet in nosilec vinogradniške dejavnosti na kmetiji. A trenutno se je vse ustavilo, razpisi so verjetno premaknjeni v kasnejše obdobje, ko se bo stanje umirilo in bo gospodarstvo spet v teku.

