Trčila traktor in avto

9.4.2020 | 07:00

Včeraj ob 16.59 sta v bližini naselja Pišece, občina Brežice, trčila traktor in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so na vozilu odklopili baterijo in z vpojnimi sredstvi očistili iztekle motorne tekočine. Dežurni delavec gradbenega podjetja je očistil cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Ob 17.31 je na Reški cesti v Kočevju je prišlo do trčenja treh osebnih vozil. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem NMP Kočevje. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Požara v Brezju in Vejarju

Ob 19.09 so v ulici Brezje, v Novem mestu, gorela suhe veje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 20.44 je v naselju Vejar, občina Trebnje, gorela bivalna prikolica. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar, ki je uničil prikolico in se razširil na okoli 70 kvadratnih metrov trave in podrasti. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Gorela avtomobila

Ob 16.37 je na dolenjski avtocesti, vrh Višnjegorskega klanca, občina Grosuplje, zaradi tehnične napake v motornem delu gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so požar pogasili, vozilo pa je v celoti uničeno.

Ob 17.20 je v Nemški vasi, občina Ribnica, ob potoku Sajevec gorelo osebno vozilo, ogenj pa se je razširil tudi na bližnji travnik. Požar, ki je tudi zajel tudi okoli 4 hektarja travnika, so pogasili gasilci PGD Nemška vas in Ribnica.

Pomoč onemoglemu

Ob 5.39 so na Planinski cesti v Sevnici, gasilci PGD Sevnica nudili pomoč obnemogli osebi, ki je padla iz postelje.

Našel mino

Ob 11.15 je bila v kraju Rašica, občina Velike Lašče, najdena minometna mina, italijanske izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije sta mino uničila na kraju najdbe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, TP GOLUŠNIK,

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRŠLJIN.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 ure zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORICA na izvodu Gorica.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:30 do 14:30 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRUPA, izvod SO Krupa.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.