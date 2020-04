Zaščitno opremo upokojencem in Romom

9.4.2020 | 10:25

Za upokojence je zaščitne maske iz rok župana Jožeta Simončiča (na desni) prevzel Marjan Bratkovič.

Romska svetnica Darka Brajdič in župan

Šentjernej - Župan občine Šentjernej Jože Simončič je včeraj predal zaščitno opremo Društvu upokojencev Šentjernej in romski svetnici Darki Brajdič.

150 pralnih mask za večkratno uporabo (skupaj z navodili za uporabo), 50 mask za enkratno uporabo, 100 kosov rokavic in razkužilo je prevzel predsednik DU Šentjernej Marjan Bratkovič, ki se je ob tej priložnosti zahvalil za lepo gesto tako občini kot prostovoljkam, ki so sešile pralne maske. Člani DU Šentjernej bodo v teh dneh razdelili maske najbolj potrebnim.

40 pralnih mask z navodili, 50 mask za enkratno uporabo, 100 kosov rokavic in razkužilo, je na občini prevzela romska svetnica Darka Brajdič, ki bo maske razdelila vsem romskim družinam po vseh naseljih v občini. Župan je romski svetnici predlagal, da je na občini možno prevzeti tudi samo blago, da si lahko Romi maske sešijejo sami.

Na občini pravijo, da lahko občani, ki potrebujejo zaščitne maske in rokavice (bolezen v družini ali druga nujna stanja) pokličejo na dežurno številko 041-656- 699, kjer so dosegljivi med 9. uro in 16. uro; prav tako vsi, ki v večstanovanjskih stavbah potrebujejo metilni alkohol za razkuževanje.

»Vsem, ki se v tem neprijaznem času trudite za ohranitev zdravja v naši občini, iskrena hvala,« pravi župan Simončič.

L. M., foto: Občina Šentjernej