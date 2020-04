Povzročiteljici globa, traktorist pa bo moral na sodišče

9.4.2020 | 09:45

Policisti PP Brežice so bili včeraj okoli 16.30 obveščeni o prometni nesreči pri Pišecah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 41-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča trčila v kmetijski traktor, ki ga je vozil 51-letni voznik. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so ugotovili, da je voznik traktorja vozil pod vplivom alkohola - v litru izdihanega zraka je imel 0,81 miligrama alkohola. Povzročiteljici nesreče so izdali plačilni nalog, zoper voznika traktorja pa zaradi vožnje pod vplivom alkohola na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V avto je vlomil

V večernih urah je na parkirnem prostoru na Otočcu nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz njega ukradel torbico z dokumenti, bančnimi karticami in denarjem. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1200 evrov škode.

Grozil družini

Kršitelja pridržali Nekaj po 22. uri so policisti PP Novo mesto zaradi kršitev javnega reda in miru posredovali v zasebnem prostoru v okolici Otočca. Pijan kršitelj, ki je družinske člane žalil in jim grozil, se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Pet Alžircev

Nezakonito prestopil državno mejo Policisti PP Metlika so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Želebeja izsledili in prijeli državljana Alžirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo.

B. B.