Zaradi covid-19 umrli še trije, vlada razmišlja o rahljanju ukrepov

9.4.2020 | 12:30

Ljubljana - Včeraj so v Sloveniji zaradi okužbe s koronavirusom umrli še trije ljudje, okužbo pa so potrdili pri 33 osebah. Skupaj je v Sloveniji okuženih 1124 ljudi, število smrtnih primerov pa se je povzpelo na 43.

Vsi umrli s covidom-19 v ljubljanskem UKC so bili starejši od 60 let in s pridruženimi drugimi boleznimi. V slovenskih bolnišnicah in njihovih intenzivnih oddelkih se je v sredo zdravilo 108 bolnikov s covidom-19, trije manj kot dan prej. Tudi na intenzivnih oddelkih je bil en bolnik manj.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal uradni govorec vlade Jelko Kacin, se je v sredo število okuženih zdravstvenih delavcev povečalo na 208, število okuženih zaposlenih v domovih za starejše občane na 72, število okuženih oskrbovancev v domovih za starejše občane pa na 225. V teh treh skupinah je skupaj okuženih 505 ljudi.

Kmalu omilitev ukrepov?

Vlada bo o tem, ali in kako bo zrahljala nekatere omejitvene ukrepe, odločala v torek. Takrat bo po Kacinovah besedah pretehtala, ali je trend rasti ali upadanja števila novih bolnikov v bolnišnicah zadosten argument za sprostitev nekaterih gospodarskih dejavnosti. Med možnimi je podpredsednik vlade in gospodarski minister Zdravko Počivalšek v sredo naštel vulkanizerje, servise, avtopralnice, trgovine z gradbenim materialom in tehnične trgovine.

Vlada razpravlja tudi o tem, kako bi vzpostavila lokalni javni prevoz. Rešitve gredo v smeri omejitve števila potnikov, vstopanja skozi srednja vrata, je naštel Kacin, a dodal, da "točnega datuma, kdaj bi se to lahko zgodilo, še ne more povedati, ker vlada o tem še ni odločala". "Na našo večjo mobilnost se bo treba pripraviti in upoštevati navodila," je ocenil.

Za boj proti koronavirusu imamo po njegovih besedah medicino, kjer je pot dolga in tvegana: "Če bi bilo okužb veliko, naše zdravstvo izziva ne bi zmoglo in ves čas bi morali veljati strogi omejevalni ukrepi". Druga pot je znanost, a pot do cepiva bo po optimističnih ocenah trajala vsaj leto dni. Tretja pot je tehnologija, ki nam pomaga, da "vzdržujemo razmeroma normalno življenje". Najpomembnejša pot pa je "naša lastna odgovornost, previdnost, solidarnost in vzajemnost", je poudaril.

Z izzivom, da se virus ob sproščanju ukrepov ne bi spet bliskovito razširil, se spopadajo vse države. Napori gredo v smeri razvoja mobilne aplikacije, ki bi s pomočjo podatkov uporabniki sporočil, ali je bil nedavno v stiku z okuženo osebo in ali mu svetuje izolacijo, je povedal Kacin. Tu je v ospredju predvsem varstvo osebnih podatkov, zbiranje podatkov in čas hrambe teh podatkov.

"O vseh teh vidikih je veliko govora v javnosti, kar je prav. Naj še enkrat zagotovim - če bo Slovenija pripravila kakšno rešitev, bo to storila na maksimalno transparenten način ob vključevanju vseh deležnikov in posvetovanju z drugimi članicami EU," je podčrtal. Verjetno pa je, da bo Slovenija uporabila rešitev, ki jo razvijajo druge države.

TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI

dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi

-------------------------------------------------------------------------

4. 3. 51 51 1 1

5. 3. 103 154 5 6

6. 3. 278 432 2 8

7. 3. 177 609 4 12

8. 3. 238 847 4 16

9. 3. 367 1214 9 25

10. 3. 542 1756 9 34

-------------------------------------------------------------------------

11. 3. 749 2505 23 57

12. 3. 1045 3550 39 96

13. 3. 1197 4747 45 141

14. 3. 916 5663 40 181 1 1

15. 3. 590 6253 38 219

16. 3. 871 7124 34 253

17. 3. 1121 8245 20 273 3

-------------------------------------------------------------------------

TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI

dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi

--------------------------------------------------------------------------

18. 3. 1026 9271 13 286 3

19. 3. 1184 10.455 33 319 12

20. 3. 1242 11.697 22 341 8

21. 3. 872 12.569 42 383 2

22. 3. 731 13.300 31 414 4 1 2

23. 3. 1257 14.557 28 442 3 1 3

24. 3. 1243 15.800 84* 526 10 2 65 1 4

-----------------------------------------------------------------------

25. 3. 1181 16.981 36 562 17 5 98 1 5

26. 3. 1075 18.056 70 632 22 6 90 2 7

27. 3. 1384 19.440 52 684 25 6 90 2 9

28. 3. 999 20.439 46 730 23 0 101 2 11

29. 3. 597 21.036 26 756 28 3 115 11

30. 3. 1125 22.161 46 802 28 7 119 2 13

31. 3. 1288 23.449 39 841 31 8 119 2 15

-----------------------------------------------------------------------

TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI

dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi

-----------------------------------------------------------------------

1. 4. 1095 24.544 56 897 29 6 112 1 16

2. 4. 1064 25.608 37 934 30 5 112 4 20

3. 4. 1188 26.796 43 977 31 10 109 2 22

4. 4. 655 27.451 20 997 31 5 108 6 28

5. 4. 489 27.940 24 1020 30 4 114 2 30

6. 4. 1202 29.142 35 1055 31 13 111 6 36

7. 4. 1214 30.356 36 1091 35 5** 111 4 40

8. 4. 1144 31.500 33 1124 34 8 108 3 43