Dva tisoč mask za najranljivejše občane

9.4.2020 | 12:00

Ilustrativna fotografija (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je zagotovila 2000 zaščitnih mask za večkratno uporabo, ki bodo prek krajevnih skupnosti razdeljene med najranljivejše občane.

Kot so sporočili z novomeške občine so maske predstavnikom krajevnih skupnosti na voljo v občinskem štabu civilne zaščite, vsaka izmed krajevnih skupnosti pa bo prejela sorazmerno število mask glede na število prebivalcev. "Vključevanje krajevnih skupnostih omogoča, da potrebna zaščitna oprema pride do posameznikov – starejših in kronično bolnih, ki si potrebne zaščitne opreme sicer ne morejo zagotoviti," sporočajo z občine.

Mestna občina poziva predsednike krajevnih skupnosti in člane svetov, da zagotavljanje in razdelitev mask organizirajo v skladu s trenutno veljavnimi ukrepi za zajezitev epidemije. Zaščitne maske za ostale občane so na voljo v lekarnah, Štab civilne zaščite MONM pa bo zaščitno opremo še naprej prioritetno zagotavljal za potrebe Doma starejših občanov Novo mesto, humanitarnih organizacij in javnih služb.

B. B.