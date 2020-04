Po dve maski za vsako gospodinjstvo

9.4.2020 | 18:15

Mokronog - V občini Mokronog-Trebelno so za svoje občane zagotovili po dve pralni maski za vsako gospodinjstvo. Do sobote jih bodo gasilci iz petih prostovoljnih gasilskih društev razdelili več kot 2000.

Maske so domačega porekla - mokronoško podjetje M TOM je doniralo blago, občina je zagotovila elastike, 14 občank pa je sešilo več kot 450 mask, dobrih 1600 mask pa so sešili v mokronoškem obratu domžalskega podjetja Dorema.

"Velika zahvala gre vsem, ki v teh neprijaznih časih pomagate po svojih najboljših močeh, na prvem mestu prostovoljcem, civilni zaščiti, podjetjem, negovalkam v domovih, trgovkam in trgovcem, celotnemu medicinskemu osebju, farmacevtom, učiteljem in vzgojiteljem, ki poučujejo na daljavo in se trudijo otrokom olajšati stiske osamitve, vsem, ki delate od doma in skrbite, da naše gospodarstvo ne stoji na mestu. Zahvala pa tudi vsem mojim sodelavcem in občanom, ki spoštujete in upoštevate vsa navodila, ki so potrebna za zajezitev širjenja virusa,“ je ob tem sporočil župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver

B. B,

