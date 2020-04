V drvarnici zgorel motikultuvator

9.4.2020 | 18:45

Ob 5.28 je v naselju Dolnja Stara vas, občina Škocjan, gorel leseni objekt velikosti 5 x 7 metrov. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so pogasili požar, ki je v celoti uničil objekt in motokultivator. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 9. je bil v proizvodnem objektu na Glavnem trgu v Sevnici, opažen gost dim. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so ugotovili, da je do dima prišlo pri kurjenju v kotlovnici. Kurilnico in ostrešje so preventivno pregledali s termo kamero.

Požar v naravi

Ob 11.46 je pri naselju Belčji vrh, občina Črnomelj, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Dragatuš so pogasili gorečo podrast na površini okoli 0,5 hektarja.

Ob 12.43 je pri naselju Dobrava pri Škocjanu, občina Škocjan, gorelo na divjem odlagališču odpadkov. Gasilci PGD Dobrava so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 15.19 je ob cesti Novo mesto—Metlika, pri Koroški vasi v občini Novo mesto, gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo so pogasili gorečo podrast v gozdu na površini okoli enega hektarja.