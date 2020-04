V gozdu 35 plastičnih posod z neznano nevarno snovjo

10.4.2020 | 07:00

Sinoči ob 19.57 uri je bilo v naselju Libna, občina Krško, v gozdu najdenih 35 plastičnih posod z neznano nevarno snovjo. Gasilci PGE Krško so najdene 25 litrske plastične posode odstranili in varno uskladiščili do prevzema pogodbenega podjetja Saubermacher, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov.

Požari v naravi

Ob 16.08 je pri avtocestnem izvozu Novo mesto-vzhod gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ždinja vas so pogasili gorečo podrast in drevje na površini okoli enega hektarja in pol.

Ob 18.26 je bil od prelaza Vahta proti planinskemu domu Gospodična opažen večji dim v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolž so pregledali teren, požara ni bilo.

Ob 19.58 je v naselju Boštetje, občina Velike Lašče, gorelo na travniku, ogenj pa se je razširil tudi v borov gozd. Požar trave in gozdne podrasti na površini okoli enega hektara so pogasili gasilci PGD Rob in Velike Lašče.

Davi ob 3.40 je pri avtocestnem izvozu Novo mesto-vzhod, na Brezovici v Novem mestu, ponovno zagorelo v gozdu. Požar na večji površini gasijo gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Gorel zapuščen avto

Ob 19.43 je v ulici Brezje v Novem mestu gorelo zapuščeno osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na vozilu pogasili. Gasili so tudi okoli 100 kvadratnih metrov brežine, po katerem je bilo porinjeno goreče vozilo. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2 na izvodu Hiti.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 13:30 do 14:30 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČURILE, izvod Čurile.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 2, TP GOLUŠNIK;

- od 11:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča , da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP TO Videm med 8.15 in 13.30 uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Bazen Sevnica med 8. in 8.30 uro ter med 13. in 13.30 uro.

M. K.