Nad koronavirus tudi pri nas z glasbo po vzoru Italije

10.4.2020 | 11:30

Bratoma Kupljenik lahko ob nedaljah ob 18. uri prisluhnete na Postaji pri Mirni Peči. (Foto: osebni arhiv)

Tudi poslušalci na balkonu, ne le glasbeniki... (Foto: L. M.)

Družina Orač Krhin: Simon in Niah Orač ter Ivana Krhin v priložnostni glasbeni zasedbi kar na travniku za hišo.

Sestri Božič (Foto: L. M.)

Novo mesto, Krka, Mirna Peč - Čeprav je čas epidemije koronavirusne bolezni Covid-19 resen, je potrebno ostati optimist. Glasba nedvomno pripomore k temu. Mnogi jo v teh dneh, ko zaradi zajezitve širjenja virusa ostajamo doma, in ni koncertov, veliko poslušajo, mnogi pa tudi prepevajo.

Po vzoru Italije, kjer so številni glasbeniki in tudi navadni državljani najprej ob nedeljah zvečer pričeli s petjem z balkonov, oken, teras ali dvorišč domov, se je to pred tedni začelo tudi v Sloveniji.

Nad koronavirus z glasbo, so si dejali številni slovenski glasbeniki in ljubitelji petja ter igranja in se odzvali na poziv k spontanim nedeljskim glasbenim in pevskim nastopom na svojem domu, pobudo pa je podrl tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Ta poudarja, da glasba človeka navda s pozitivnimi čustvi in upanjem ter ljudi združuje, zlasti v trenutkih, kot je čas epidemije koronavirusa. Ob 18. uri je tako od 15. marca naprej vsako nedeljo z marsikaterega balkona in terase mogoče slišati priložnostno glasbeno ustvarjanje in najrazličnejše skladbe in melodije. Tudi v mestih, krajih in vaseh po širši Dolenjski.

V aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista vam predstavljamo nekaj naših dolenjskih glasbenikov, ki ob nedeljah muzicirajo za druge, v boju zoper koronavirus.

Družina Orač Krhin, Jernej Fabijan, zakonca Karlič, brata Kupljenik

Jernej Fabijan prepeva ob igranju na klaviature. (Foto: osebni arhiv)

Že takoj, v prvem tednu samoizolacije, so se akciji oz. pobudi slovenskih glasbenikov preko FB pridružili družina Orač-Krhin s Krke pri Novem mestu: 9-letna Niah Orač igra violino, Ivana Krhin, ki je glavna organizatorica teh nastopov, prof. violine in viole na Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto, igra violino ali violo, Simon Orač pa jih spremlja na kitari. V priložnostni zasedbi nastopata še sosedi, 13-letna Tisa Božič na violi ter njena 11-letna sestra Tara na violončelu.

Med glasbeniki, ki si ob nedeljah ob 18. uri vzamejo čas za igranje za bližnje sosede in še koga, ki pride naokrog, je tudi Jernej Fabijan iz Dolenjih Kamenc, priznani dolenjski glasbenik: zborovodja, skladatelj, pianist, učitelj klavirja in fagotist v Pihalnem orkestru Krka.

Kot pravi, je za povabilo h koncertom z balkonov naletel na facebooku, sam pa se je za sodelovanje odločil, ko so to napovedali še nekateri člani orkestra ter prijatelja Ana Markelj Karlič in Andrej Karlič.

Andrej Karlič in Ana Markelj Karlič igrata na balkonu na USG. (Foto: L. M.)

Tudi njiju dva smo obiskali oz. jima preteklo nedeljo prisluhnili. V največjem blokovskem naselju v Novem mestu, na Ulici Slavka Gruma, sicer ni slišati prav veliko glasbenikov, sama pa na balkonu vzameta v roke vsak svoj instrument - Andrej kitaro, Ana pa violino - in zraven še kaj zapojeta. Prvič sta odigrala Slakovo ponarodelo pesem V dolini tihi, na »zalogi« pa imata pesmi drugih, tudi tujih avtorjev.

A ob nedeljah se ne igra le po Novem mestu. V mirnopeški občini sta se akciji mnogih glasbenikov pridružila tudi brata Kupljenik s Postaje pri Mirni Peči. 13-letni Tevž in 11-letni Lenart, oba oboista, sta prvič zaigrala na balkonu hiše 15. marca, potem pa vsako drugo nedeljo. Pobudo sta dobila v Orkestru Ave, kjer oba igrata.

O omenjenih glasbenikih in vzgibih, ki so jih privedli do igranja ob nedeljah ob 18. uri v času samoizolacije, si preberite več v aktualnem Dolenjcu.

Glasbeniki so veseli, da imajo čedalje več poslušalcev, saj jih radi prisluhnejo bližnji in tudi malce bolj oddaljeni sosedje. V nedeljo bodite med njimi, če stanujete kje blizu!

L. Markelj

