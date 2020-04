Starejši od 65 let v trgovino z osebnim dokumentom

Ljubljana - Izvajanje nenujnih zdravstvenih storitev bo spet steklo. Vlada je namreč dopolnila odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti, s čimer se ponovno omogoča izvajanje nenujne ambulantne specialistične dejavnosti, rehabilitacije in drugih nenujnih oblik zdravljenja. Vendar bo ponovna uvedba dejavnosti veljala le za bolnike, ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja.

Spremembe so tudi pri obiskovanju trgovin. Med 8. in 10. uro ter zadnjo uro delovanja še naprej lahko nakupujejo samo ranljive skupine, vendar je vlada odlok o odprtju trgovin v času epidemije spremenila tako, da bodo morali odslej potrošniki, starejši od 65 let, svojo starost dokazovati z osebno izkaznico.

Načrti o izvedbi mature ostajajo. Če bodo razmere dopuščale, bosta splošna in poklicna matura stekli 30. maja. Koledar opravljanja posameznih izpitov je skoraj nespremenjen, edina večja sprememba je, da bodo dijaki esej iz materinščine pisali 1. junija. Dijaki četrtih letnikov naj bi šolsko leto v vsakem primeru zaključili 22. maja.

Vlada nadaljuje z aktivnostmi za zajezitev epidemije in napoveduje, da bo po velikonočnih praznikih zrahljala nekatere omejitvene ukrepe. Kot je že v sredo povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, bi lahko najprej spret začeli poslovati vulkanizerji, servisi, avtopralnice, trgovine z gradbenim materialom in tehnične trgovine. Vlada razpravlja tudi o tem, kako bi vzpostavila lokalni javni prevoz, je danes povedal Kacin.

Ob tem je vladni govorec izpostavil, da ukrep omejitve gibanja na lastno občino stalnega ali začasnega prebivališča ostaja v veljavi vsaj do prihodnjega konca tedna.

Z zunanjega ministrstva prihaja poziv državljanom, da med velikonočnimi prazniki preložijo potovanja. Ob tem so znova opozorili, da bodo slovenski in tuji državljani ob vstopu v Slovenijo napoteni v karanteno na domu ali na za to namenjeni lokaciji. Tistim s simptomi okužbe pa bodo nudili zdravstveno oskrbo.

