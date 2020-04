Tudi ta vikend poostren nadzor prepovedi gibanja in zbiranja

10.4.2020 | 09:30

Policisti bodo tudi v prazničnem vikendu poostreno nadzirali spoštovanje prepovedi gibanja in druženja. (Foto: Policija)

Ljubljana - Policisti bodo tudi v prihajajočem prazničnem vikendu poostreno nadzirali, če ljudje spoštujejo prepoved gibanja zunaj občin in zbiranja na javnih površinah, ki velja zaradi epidemije novega koronavirusa. Minuli vikend so na slovenskih cestah opravili kontrolo pri 3348 voznikih in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka, poroča STA.

Na Generalni policijski upravi (GPU) pravijo, da so v 69 primerih ugotovljenih kršitev odloka izrekli opozorilo, ugotovitve o preostalih 34 primerih pa so predali Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Policija namreč po zakonu o nalezljivih boleznih ni pristojna za izvedbo prekrškovnih postopkov.

Policija v večini primerov nadzora ugotavlja okoliščine gibanja ljudi, pri čemer se najpogosteje izkaže, da ljudje omejitve spoštujejo. Pri tem policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe, so način nadzora opisali v sporočilu za javnost. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka, napotijo na naslov stalnega bivališča, so še dodali, so zapisali pri STA.

»Najpogostejši izgovori pri nadzoru so bili povezani z oskrbo starih staršev, obiskom sorodnikov ali prijateljev, popravilom vodovoda pri znancu, delom na vrtu v drugem kraju ali obiskom vnukov, nekateri so navajali, da gredo iskat zaščitna sredstva v svoje podjetje. Policisti ugotavljajo, da so vozniki zelo iznajdljivi pri opravičevanju razlogov vožnje v času veljave odloka,« še navaja STA.

R. N.