Trčil v ograjo stanovanjske hiše; nasilnež grozil policistom

10.4.2020 | 10:30

Danes ponoči so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v kraju Podklanec na območju PP Črnomelj. Metliški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 65-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo stanovanjske hiše. Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili s PU Novo mesto.

Grozil, da jih bo ubil

Policisti PP Črnomelj so ponoči tudi posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Črnomlja, kjer je pijan nasilnež pretepal partnerico. 50-letni nasilnež se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov. Zaščitili so žrtev, zoper moškega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Nasilnež je med postopkom grozil policistom, da bo obračunal z njimi in jih ubil. Policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi nasilja v družini so posredovali tudi trebanjski policisti. 44-letnemu nasilnežu, ki je izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerico, so izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa prepovedi približevanja. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

»Kriminalisti in policisti med preiskavami kaznivih dejanj nasilja v družini pogosto ugotovijo, da je nasilnež dalj časa izvajal nasilje nad družinskimi člani, vendar ga v preteklosti niso obravnavali zaradi kaznivih dejanj ali prekrškov z elementi nasilja, saj o nasilju ni nihče spregovoril. Pozivamo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo, ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve,« poudarjajo na Policiji.

Vlomilec je bil lačen in žejen

V noči na četrtek pa je v Bršljinu v Novem mestu nekdo vlomil v poslovne prostore. V notranjosti je vlomil v dva avtomata ter odnesel pijačo in prigrizke. Storilec je z vlomom in tatvino povzročil za okoli 2200 evrov škode.

Skrival med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, kjer so v tovornem delu našli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Prijeli deset državljanov Pakistana

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Rodine in Svibnik izsledili in prijeli deset državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Postopki policistov s tujci še niso zaključeni, so še sporočili s PU Novo mesto.

