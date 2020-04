Video snemanje občinskih cest

10.4.2020 | 15:00

Vozilo, ki bo opravljalo snemanje, je znamke Toyota RAV4 srebrno–kovinske barve. Na njem je zapisano ime podjetja ter dejavnost, snemanje cest. (Foto: spletna stran Občine Žužemberk)

Žužemberk - Predvidoma od 28. aprila do 15. maja bo potekalo video snemanje cest, ki so v upravljanju žužemberške občine. Kot piše na njihovi spletni strani, bo snemanje po naročilu občinske uprave izvajalo podjetje DFG Consulting z namenom pridobivanja podatkov o cestni infrastrukturi. »Na občinski upravi namreč urejamo in osvežujemo podatkovno bazo o cestah. Podatki bodo zaupne narave in ne bodo javno dostopni,« še sporočajo. Za dodatne informacije o tem se lahko občani obrnejo na občino.

R. N.