Občani sami o svojem kraju

10.4.2020 | 16:00

Krško - V okviru postopka participativnega proračuna za leto 2021 je Občina Krško v marcu pozvala občanke in občane k podajanju svojih predlogov projektov in naložb, ki si jih v lokalni skupnosti želijo oz. potrebujejo. Predloge lahko oddajo do srede. Vsi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2021, sporočajo s krške občine.

Tudi za leto 2021 je na voljo skupno 140.000 evrov za sedem območij:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol do 20.000 evrov

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole do 20.000 evrov

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn do 20.000 evrov

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo do 20.000 evorv

Območje 5: KS mesta Krško do 20.000 evrov

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog do 20.000 evrov

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje do 20.000 evrov

»Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih,« so zapisali v sporočilu za javnost.

